Sostiene viceprimer ministro de Cuba intercambio con ex presidente francés

La Habana, 9 jun (ACN) El viceprimer ministro cubano Ricardo Cabrisas sostuvo este martes un intercambio con el ex presidente de Francia, François Hollande, como parte de una visita de trabajo a ese país de Europa iniciada este lunes.



Refiere el sitio web de la Cancillería de Cuba (Cubaminrex) que en el encuentro el funcionario cubano reconoció la contribución personal del ex mandatario al desarrollo de los históricos vínculos entre ambas naciones.



También, Cabrisas y Hollande rememoraron la visita oficial realizada por este último a Cuba en 2015, y la que realizara a París el General de Ejército Raúl Castro Ruz en 2016, en las cuales se firmaron importantes acuerdos, aún en aplicación, y que permitieron profundizar el nivel de las relaciones políticas, económicas y de cooperación entre ambas naciones.



El ex presidente francés trasladó un mensaje amistoso al pueblo cubano, condenó el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, y abogó por su eliminación, informa Cubaminrex.

Durante su visita a Francia, viceprimer ministro cubano ha sostenido además encuentros con autoridades gubernamentales de la nación, donde ambas partes resaltaron las potencialidades para el desarrollo y diversificación de las relaciones en áreas de mutuo interés.

El viceprimer ministro de Cuba🇨🇺 Ricardo Cabrisas, sostuvo hoy, encuentros con autoridades gubernamentales de Francia🇫🇷.



Las reuniones permitieron ratificar la voluntad común de ampliar los vínculos políticos, económico-comerciales y de cooperación.



Cabrisas Ruiz se entrevistó con Emmanuel Bonne, Consejero Diplomático del Presidente de la República Francesa; Franck Riester, Ministro Delegado del Ministerio para Europa y Asuntos Exteriores, a cargo del Comercio Exterior y la Atractividad; y con Emmanuel Moulin, Director General del Tesoro y Presidente del Club de París.



De acuerdo con Cubaminrex, el programa de trabajo del funcionario cubano tiene como principal objetivo el reforzamiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, e incluye también encuentros con autoridades empresariales de Francia.



En diciembre de 2020 tuvo lugar en formato virtual la V Sesión de la Comisión Económica y Comercial y del Comité de Orientación Estratégica del Fondo de Contravalor entre Cuba y Francia, en la cual se trazaron nuevas rutas de intercambio bilateral en materia económica.



Francia se ubica entre los 10 primeros socios comerciales de la nación caribeña y es uno de los principales emisores de turismo hacia la mayor de las Antillas.