Agradece Canciller cubano solidaridad de Grupo de Puebla

La Habana, 6 may (ACN) El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, agradeció hoy en Twitter al Grupo de Puebla por su exhortación al presidente de Estados Unidos (EE.UU.) para cerrar la base naval de Guantánamo y poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la isla.

“Agradecemos al Grupo de Puebla @ProgresaLatam su exhortación al Presidente de EEUU para cerrar la base naval de Guantánamo y devolver su territorio, demanda permanente del pueblo cubano, y a poner fin al bloqueo económico contra #Cuba Bandera de Cuba, recrudecido durante la #COVID19”, tuiteó el canciller cubano.

Este miércoles, el Grupo de Puebla, que cuenta con 52 líderes de 16 países, instó a la administración Biden a cerrar la base de Guantánamo ubicada en Cuba, con su penal anexo.

La terminación de este enclave territorial, con el fin del bloqueo económico a que está actualmente sometida la isla, en plena pandemia, representaría un importante gesto de avance en las relaciones interamericanas, el respeto a los derechos humanos y la integración de la región, señala la declaración.

Agrega el texto que esta decisión sería además interpretada como una señal positiva en el camino de restablecer la iniciativa de normalización de relaciones, adelantada durante la administración Obama, de la cual el hoy presidente Biden fue su vice presidente.

Entre los firmantes del documento se encuentran los ex presidentes de Brasil, Dilma Rousseff; de Paraguay, Fernando Lugo; de Colombia, Ernesto Samper; así como candidatos y ex candidatos a presidencias, ex cancilleres y senadores de diversas naciones.

