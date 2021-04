Denuncia canciller cubano mención a supuestos ataques de microondas en Cuba

La Habana, 9 abr (ACN) Sorprende que un funcionario de alto nivel del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) haga mención a la leyenda sobre ataques de microondas contra diplomáticos estadounidenses en La Habana, denunció hoy Twitter el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.



El canciller cubano aseguró que se trata de un disparate ya descalificado por la ciencia, y cuestionó si se trataba de ignorancia o manipulación.



“Sorprende que un funcionario de alto nivel del gobierno de #EEUU haga mención a la leyenda sobre “ataques de microondas” contra diplomáticos estadounidenses en La Habana, disparate que ya fue descalificado por la ciencia. ¿Será ignorancia o manipulación?”, tuiteó Rodríguez-Parrilla.

¿Será ignorancia o manipulación? — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) April 8, 2021





Las declaraciones del diplomático cubano responden las palabras del director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental del gobierno de EE.UU., Juan González, quien en una reciente entrevista concedida al medio estadounidense de prensa CNN hizo mención a los supuestos ataques de microondas que presuntamente afectaron a diplomáticos de esa nación en la isla.

Según aseguró González, la posición del gobierno de Joe Biden hacia Cuba no es la de Obama, y señaló que hasta el momento EE.UU. no ha cumplido el compromiso de 20 mil visas anuales para los cubanos, porque primero debían asegurarse de que el personal de ese país en la embajada en La Habana estén seguros y no corran peligro de un supuesto ataque de microondas.



Al respecto, la subdirectora general de EE.UU. del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), Johana Tablada, resaltó en Twitter que el gobierno estadounidense sabe muy bien que los diplomáticos y cualquier visitante extranjero están seguros en Cuba.



Saben que no hubo ataques y sí una manipulación repugnante y dañina para relaciones ambos pueblos gobiernos y familias, denunció la funcionaria cubana.



En otra comunicación en esa Red Social, Tablada resaltó que EE.UU. retorna a ligereza, superficialidad e irresponsabilidad de la administración Trump, al hablar de teorías sin evidencia.



“Supuestamente tratarían con seriedad reportes Salud sus diplomáticos por ser tema priorizado nuevo gbno #EstadosUnidos. Sin embargo, se retorna a ligereza, superficialidad e irresponsabilidad #Trump al hablar de teorías sin evidencia. Tampoco se aceptó cooperación #Cuba”, escribió la diplomática de la isla.



Un informe secreto del Departamento de Estado de EE.UU. recientemente desclasificado señaló que el desmantelamiento de la embajada estadounidense de La Habana a principios de 2018, como reacción a unos supuestos ataques sónicos contra el personal diplomático, fue una respuesta política plagada de mala gestión, falta de coordinación e incumplimiento de procedimientos.



El documento interno señalaba además que no se sabía qué pasó ni por qué, o quién lo hizo; no obstante, se empleó como justificación para reducir más del 60 por ciento del personal diplomático y cerrar el consulado de Estados Unidos.