Llama revista MEDICC Review a cooperación científica entre Cuba y EE.UU.

La Habana, 7 abr (ACN) La revista norteamericana MEDICC Review llamó hoy en su perfil oficial en Twitter, a aumentar la cooperación médica y científica entre Cuba y los Estados Unidos, con el objetivo de potenciar investigaciones beneficiosas para ambos sistemas de salud.

La publicación estadounidense destacó las declaraciones de las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud sobre la importancia del trabajo conjunto de las dos naciones, pues “la cooperación científica y en salud puede brindar las bases para las relaciones entre Estados Unidos y Cuba”.

“@opsoms dice que la #pandemia es el momento para trabajar de forma conjunta. En 2018, Fauci y Pérez ya llamaron a los científicos de #Cuba & EEUU a trabajar unidos, señalando que la “cooperación científica y en salud puede brindar las bases para las relaciones entre EEUU y Cuba”, tuiteó MEDICC Review.

Al respecto, el Dr. José Ramón Cabañas, director del Centro de Investigaciones de Política Internacional, en esta capital, agradeció el apoyo de esta publicación sobre el potencial de intercambio existente para los dos países.

“Gracias @ReviewMedicc por poner sobre la mesa esta importante pieza sobre la potencial cooperación bilateral en Salud entre #Cuba y EE. UU”, escribió el diplomático cubano.

Than you @ReviewMedicc for putting on the table this important piece about potential bilateral cooperation on Health between #Cuba and USA https://t.co/QbmusCEsMH