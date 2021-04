COVID-19: Destaca agencia Reuters tecnología cubana ante la pandemia

La Habana, 1 abr (ACN) La agencia internacional de noticias Reuters, radicada en Reino Unido, destacó que además de las ya conocidasvacunas cubanas, la nación también desarrolla tecnología propia en la batalla contra la COVID-19.



Ventiladores pulmonares y escáneres de tomografía computarizada para el tratamiento de pacientes con COVID-19 sobresalen en la búsqueda de la soberanía tecnológica durante la pandemia, señaló Reuters.



Sarah Marsh, corresponsal del medio en La Habana y todo el Caribe, refirió este jueves en un tuit que “las vacunas candidatas cubanas contra la COVID-19, de cosecha propia, han sido noticia en todo el mundo, pero menos conocida es la producción de equipos médicos”.

