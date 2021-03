Miles de firmas respaldan petición de poner fin al bloqueo a Cuba

La Habana, 21 mar (ACN) Más de 21 mil firmas respaldan hoy una iniciativa del proyecto Puentes de Amor en Estados Unidos que pide al presidente Joe Biden levantar sanciones a Cuba y poner fin al bloqueo norteamericano, informó la agencia de noticias Prensa Latina.



El profesor cubanoamericano Carlos Lazo, uno de los promotores de la acción, destacó el alcance que por sí sola tiene la petición, la cual supera ya las 21 mil rúbricas y 'vamos por más', expresó.



Cualquier persona interesada en sumarse a la carta abierta que aboga por el fin de sanciones y bloqueos, puede hacerlo en www.puentesdeamor.com, convocó.



Estas firmas las hemos logrado 'a pulmón', sin ningún tipo de propaganda y sin respaldo de grandes medios aquí que hablen de esto, es como si quisieran sepultar el hecho de que las personas de todo el mundo apuntan por la construcción de puentes de amor, dijo en un video en su cuenta en Facebook.



Además de pedir el fin del bloqueo y de las sanciones que pesan sobre la familia cubana, figuran entre las solicitudes de la carta abierta a Biden la reapertura de la embajada de Estados Unidos en La Habana y la restauración del programa de reunificación familiar, suspendido por el expresidente Donald Trump desde 2017.



También aboga por establecer 'políticas compasivas y humanas hacia' Cuba, permitir que las aerolíneas estadounidenses puedan otra vez volar a las provincias de la isla caribeña, autorizar los envíos ilimitados de remesas, e incentivar las relaciones financieras y comerciales.



Los firmantes solicitan, asimismo, que se decrete la libertad de los estadounidenses de viajar libremente a Cuba, y se estimulen las inversiones económicas y los intercambios científicos y culturales entre ambas naciones.

Mr President, it's time to repeal the sanctions that weigh on the Cuban people https://t.co/6LbOztBwDH via @Univision @POTUS @VP @DrBiden @RepMcGovern @FLOTUS @SecBlinken #BridgesOfLove #PuentesDeAmor #CFRP