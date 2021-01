Iluminarán cataratas del Niágara con colores de la bandera cubana

La Habana, 23 ene (ACN) Las cataratas del Niágara, uno de los principales destinos turísticos en Canadá, se iluminarán este 28 de enero con los colores de la bandera de Cuba, anunció hoy la embajadora de la mayor de las Antillas en Ottawa, Josefina Vidal.

“No se lo pierda. Es espectacular”, afirmó la diplomática cubana en su cuenta en Twitter, e informó que la función será el próximo jueves a las 22 horas.

El jueves 28 de enero a las 22h00. No se lo pierda. Es espectacular.

On Thursday, January 28 at 22h00. Don't miss it. It's spectacular.

28 janvier à 22h. Ne le manquez pas. C'est spectaculaire.#CataratasdelNiágara #niagarafalls #ChutesDuNiagara https://t.co/PjN7AUlh6K