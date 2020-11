Promueven campaña "UnblockCuba" en Dinamarca contra el bloqueo de EE.UU.

La Habana, 12 nov (ACN) La Asociación de Amistad Dano Cubana y sus agrupaciones organizaron una movilización en el contexto de la Campaña "UnblockCuba", que se inició en el Reino de Dinamarca a la par del movimiento europeo, para oponerse al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra el país caribeño.



Según destaca hoy en su página oficial el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores, en Copenhague un grupo de amigos hizo un recorrido -por cinco horas- con demostraciones frente a la Embajada estadounidense, y en el Folketing, Palacio de Christiansborg, sede del Parlamento Nacional danés.



Agrega el texto que de manera similar las asociaciones locales de Solidaridad con Cuba en Odense, Svendborg y Kolding dieron a conocer el inicio de la Campaña ubicados en lugares públicos, "con las banderas de nuestros dos países, usando pancartas con el emblema de "UnblockCuba", detalla Cubaminrex.



A su vez, señala la nota, hicieron distribución de flyers (trípticos) que contienen explicación del impacto del bloqueo a la mayor de las Antillas.



La Asociación de Amistad también divulgó en un Comunicado de Prensa que con la Administración del presidente Donald Trump Cuba ha experimentado el bloqueo más duro y la actuación más brutal, nunca antes vista, y llamó a continuar la lucha contra esa injusticia con más fuerza, hasta que se normalicen las relaciones con respeto a la soberanía de la isla.



El texto de la declaración de la Asociación de Amistad divulga tres links de la publicación norteamericana Belly of the Beast, sobre el bloqueo, la conversación con el Presidente de la organización sindical 3F BJMF, Claus Westergreen, quien reclama no solo luchar con las banderas de la solidaridad, sino exigir al Gobierno de Dinamarca que también negocie con EE.UU. el establecimiento de relaciones normales con Cuba.



Por último, refiere Cubaminrex que una carta de la Asociación de Amistad dirigida al ministro de Asuntos Exteriores danés, Jeppe Kofod, promueve una acción más decidida de la diplomacia danesa en el cese de esta política hostil hacia Cuba.