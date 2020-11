Crece la tensión en Estados Unidos mientras avanza conteo de votos

La Habana, 6 nov (ACN) Con estrecho margen y de manera lenta comienzan a definirse las elecciones en Estados Unidos mientras crecen las tensiones entre los seguidores del demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump.

El exvicepresidente durante el mandato de Obama ha ganado ampliamente el voto popular, sin embargo, este no decide la elección, sino los votos electorales que faltan por definirse en los estados cuyas boletas aún no han sido contadas totalmente: Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Nevada y Arizona.

En la última jornada los pronósticos han dado un cambio brusco, pues este jueves cerró con Trump a la cabeza de los conteos en Georgia, Pensilvania y Carolina del Norte, pero hoy los números solo lo ubican como vencedor en este último estado.

Si Biden gana únicamente Pensilvania, su victoria sería definitiva, pues ya sumaría más de los 270 votos de colegios electorales requeridos para convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos, de ahí que muchos expertos anuncian que la victoria debe ser demócrata, si bien los medios de prensa se han limitado a la hora de proyectar un vencedor.

En Georgia, un estado pequeño donde el partido azul se ha puesto por encima de los republicanos en la última jornada, posiblemente será necesario el recuento de los votos, pues la diferencia entre estos es pequeña, apenas superior a las mil boletas.

El cambio azul parece deberse a que el republicano pidió a sus votantes que lo hicieran a través de las urnas únicamente, boletas que se contaron primero, mientras que la mayoría de los votos por correo parecen provenir de seguidores de Biden, de ahí que ahora están emergiendo esas cifras.

Como ha venido sucediendo desde el inicio de la comicios, el actual presidente ha mostrado una conducta llamativa y ha difundido información falsa a través de varios canales como su cuenta en la red social Twitter o un discurso pronunciado en la noche de este jueves, mensajes todos en los que ha dicho que se encuentra en presencia de un fraude y que había ganado las elecciones, sin dudas.

Trump no está dispuesto a aceptar ningún resultado que no lo nombre ganador, de ahí que ha movilizado una serie de esfuerzos legales, que hasta el momento no han progresado, a la vez que su oponente ha dicho que todos los votos deben ser contados y ha llamado a los votantes a donar fondos para enfrentar las demandas de los republicanos.

Según especulan los medios de prensa, muchos consideran que Biden hoy será anunciado el vencedor, y las personas han comenzado a concentrarse en Delaware, Pensilvania, donde se encuentra el candidato.

A medida que avanza el tiempo in una definición se incrementan las tensiones entre seguidores de ambos partidos, en Phoenix el famoso grupo nacionalista "Proud Boys", "Los chicos orgullosos", partidario de Trump, se manifestó frente al centro de recuento de la capital de Arizona.