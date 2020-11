Aún sin definición en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos

La Habana, 4 von (ACN) El día avanza hoy sin resultados de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, la competencia ha sido reñida hasta el último momento, de manera que no se puede asegurar aún quién será el ganador.



Los votos de colegio electoral otorgados a Donald Trump, el republicano que ocupa hoy la Casa Blanca, son inferiores a los de su adversario, el ex vicepresidente demócrata Joe Biden, sin embargo, los estados que aún restan serán decisivos.



Entre los seis estados que aún no finalizan sus conteos Michigan y Wisconsin, parecen haberse inclinado definitivamente de parte de Biden, si bien sus números no estarán completamente disponibles hasta este jueves 5 de noviembre.



También se ha especulado con que existe la posibilidad de que Biden gane Pensilvania, Georgia y, en menor medida, Carolina del Norte, lo que le daría ventaja, y esta idea se basa en que en Georgia no se han contado los votos de la ciudad de Atlanta, lo mismo que ocurre en Pensilvania, con las ciudades de Filadelfia y Pittsburg, y todas estas urbes han manifestado anteriormente su apoyo al demócrata.



Para que Trump resulte vencedor de los comicios, será necesario que domine Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania y al menos uno de los otros tres estados: Michigan, Wisconsin o Nevada, y sus posibilidades, por ahora, se resumen a este último, el único que los expertos argumentan que no está completamente de parte de los demócratas.



El actual presidente ha anunciado acciones para desconocer los resultados de los comicios, y ha dicho que podría presentar recursos legales contra los demócratas.



Un mensaje de Donald Trump publicado a través de su cuenta oficial en la red social twitter, mencionaba su victoria y llamaba a detener los conteos, pero la propia plataforma eliminó el tuit, alegando que se trataba de información falsa.



Joe Biden acaba de convertirse en el candidato presidencial más votado de la historia de los Estados Unidos con un récord de más de 71 millones de votos, ya que la marca anterior correspondía al ex presidente Barack Obama, con 69,4 millones, un número que también Trump podría superar.



Si bien el proceso electoral podría demorar hasta el 12 de noviembre, la mayoría de los estados ha anunciado que ya entre hoy y mañana podrían anunciar un posible ganador, al obtenerse números irreversibles.



Por ahora ninguno de los candidatos ganará con una holgada diferencia como se había previsto, ya que el margen se ha mostrado estrecho y reñido hasta el último momento.