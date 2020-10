Nuevas medidas del gobierno de Trump atacan remesas hacia Cuba

La Habana, 23 oct (ACN) Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, rechazó hoy una nueva medida de la administración del republicano Donald Trump dirigida a impedir las transacciones de remesas a través de la empresa Fincimex S.A., incluida en la Lista de Entidades Cubanas Restringidas del Departamento de Estado.



Estados Unidos insiste en dañar al pueblo cubano, expresó el canciller en su cuenta en la red social Twitter, y añadió que la nueva disposición reafirma que no existen límites para un gobierno criminal como el estadounidense a la hora de limitar los vínculos entre las familias de ambos países.



"#EEUU insiste en dañar al pueblo cubano. La nueva medida contra las remesas reafirma que no existen límites para un gobierno criminal en la imposición de políticas que limiten los contactos, la comunicación y la ayuda mutua entre las familias de ambos países. #ElBloqueoEsReal", tuiteó el diplomático.



En virtud de estos cambios, quedarían imposibilitados los envíos a través de FINCIMEX y American International Services (AIS); la prohibición entra en vigor el 26 de noviembre de este año, luego de los 30 días de la publicación en el Registro Federal.



Johana Tablada de la Torre, subdirectora de Estados Unidos en el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores, señaló que con la nueva medida discriminatoria el gobierno norteamericano convierte a emigrados cubanos en los únicos en el mundo que no pueden ayudar a sus familiares.



Destacó que se encuentran afectados, además, por el mayor sistema de medidas coercitivas ilegales y unilaterales que existe.



El pasado 3 de junio el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que incluiría a la empresa cubana de servicios financieros Fincimex -mediante la cual se realizan remesas a Cuba- en la lista negra de entidades con las que los estadounidenses tienen prohibido realizar cualquier transacción.



Ya en septiembre de 2019 la administración de Trump redujo la cifra de las remesas que los cubanoamericanos envían a sus familiares en Cuba, al imponer un tope de mil dólares por trimestre, y eliminó la autorización mediante la cual era posible procesar transacciones financieras 'U-turn'.



Con la actualización, la lista agrupa ahora a más de 200 entidades y subentidades de la mayor de las Antillas, entre ellas empresas, sociedades anónimas, la Zona Especial de Desarrollo Mariel, y los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, así como la Policía Nacional Revolucionaria y otras entidades.



Ese grupo de entidades vetadas para los estadounidenses forma parte de las muchas acciones que adoptó la administración del republicano desde su llegada al poder en enero de 2017, para revertir el acercamiento iniciado entre ambos países durante el gobierno encabezado por Barack Obama.



El anuncio se produce a solos dos semanas de las elecciones en Estados Unidos, en las que Trump aspira a un segundo mandato.