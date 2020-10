Sancionan a compañía estadounidense por violar bloqueo a Cuba

La Habana, 8 oct (ACN) La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, impuso una millonaria multa a la compañía estadounidense de seguros de viajes Generali Global Assistance, Inc. (GGA), por violar el bloqueo impuesto a Cuba.



La GGA acordó pagar cerca de seis millones de dólares por violar el Reglamento de Control de Activos Cubanos (CACR), y de acuerdo a la OFAC, ese monto liquidaría su supuesta responsabilidad civil por dos mil 593 aparentes violaciones, informa el sitio web Cuba vs Bloqueo.



La penalización llega a pesar de que la compañía refirió los pagos relacionados con la Isla a su filial canadiense, con el fin de evitar procesar los pagos de reembolso directamente a las partes de la mayor de las Antillas y a los viajeros mientras se encontraban en ese país caribeño.



No obstante, la OFAC precisó en su comunicado que ese hecho constituye una violación atroz sobre la aplicabilidad de las sanciones de Estados Unidos a Cuba con respecto a esta actividad.



La empresa se une a otras instituciones internacionales multadas durante el último año, entre ellas el banco británico Standard Chartered, Expedia Group, General Electric, Allianz Global Risks U.S. Insurance Company y la suiza Chubb Limited.



Tales sanciones califican bajo el supuesto de violaciones a la política de bloqueo a la Isla, sostenida a lo largo de seis décadas por Washington, a pesar de la oposición mayoritaria de la comunidad internacional.