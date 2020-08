Informa la ONU que pandemia priva de enseñanza a 463 millones de niños

La Habana, 27 ago (ACN) Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) un total de 463 millones de niños no han tenido acceso a la educación a distancia durante el cierre de las escuelas debido a la pandemia.



La tercera parte de los infantes en edad escolar de todo el mundo ha visto afectado su enseñanza escolar a causa de la COVID-19, según alertó en comunicado de prensa la directora de agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Henrietta Fore, esto representa una emergencia educativa a nivel mundial, alarmó.



Fore indicó que las consecuencias de que más de 400 millones de niños y niñas no puedan seguir con su educación se notará en las economías y las sociedades en las próximas décadas.



La ONU calcula que alrededor de mil 500 millones de niños se vieron afectados por el cierre de las escuelas o los confinamientos, y que muchos de ellos no tienen la posibilidad de seguir las clases a distancia.



Los datos que brinda Unicef se basan en información recogida en cientos de países y en el acceso que tienen sus habitantes a internet, la televisión o la radio.



Según informa Unicef, los niños que sí pudieron seguir clases a distancia tuvieron condiciones desfavorables en sus hogares, entre las presiones para hacer tareas domésticas, la obligación de trabajar o la ausencia de apoyo familiar para utilizar las herramientas informáticas.



Dado que existe la disposición en varios países de realizar la vuelta a la escuela, el organismo exhorta a los gobiernos a darle prioridad a la reapertura segura de las mismas en medio de la pandemia.



Cuba por su parte, cerró las actividades escolares presenciales el 24 de marzo, sin detener el curso, que se garantizó a partir de iniciativas como las teleclases y el uso de herramientas en línea.



Durante estos meses fue relevante la interacción con la familia de los alumnos, a partir de orientaciones y recomendaciones y de la creación de canales para la comunicación y la respuesta a sus inquietudes, e igualmente continuó la preparación de los profesores y se apoyó la labor gubernamental en el enfrentamiento a la epidemia.



El país prepara el reinicio del curso escolar para el cercano primero de septiembre, con limitación en esta capital, y con la exigencia del cumplimiento de medidas higiénicas y de protección para evitar el contagio por el COVID-19.