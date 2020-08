Aboga prestigioso político británico por el fin del bloqueo contra Cuba

La Habana, 24 ago (ACN) El político británico Jeremy Corbyn instó hoy al gobierno de Reino Unido a gestionar con urgencia ante la administración estadounidense el fin del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba.

A pesar del ilegal bloqueo de los Estados Unidos, Cuba ha mostrado solidaridad internacional en salud con más de 30 países durante esta pandemia, tuiteó Corbyn.

Igualmente, el político instó a sus millones de seguidores a sumarse al llamado al gobierno británico para que haga gestiones urgentes ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para levantar el bloqueo.

En el tuit, Corbyn grabó un vídeo en el que rememora cómo, cuando tenía unos 10 años, lo impresionó ver en un canal de televisión la llegada de Fidel Castro y sus fuerzas a La Habana en 1959.

Además, comentó que desde entonces Cuba ha logrado avances sociales como la educación y la salud pública gratuitas, derechos que debieran disfrutar todos en el mundo.

Corbyn alcanzó notoriedad con su liderazgo del Partido Laborista en Reino Unido, donde enarboló la consigna "For the many, not the few" (Para la mayoría, no la minoría).

El "corbynismo" llegó a proponer la reversión en propiedad pública del ferrocarril, la energía y el suministro de agua; además de renacionalizar el sistema de salud.

Corbyn es conocido por oponerse a la guerra en Vietnam y el apartheid en África, en tanto, ha defendido la causa de Palestina y el desarme nuclear.

Galardonado en 2013 con el Premio Gandhi de la Paz, Corbyn calificó a Fidel como un "campeón de la justicia social"