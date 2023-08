Participará Díaz-Canel en Día de los Héroes en Namibia

La Habana, 26 ago (ACN) Hage Geingob, presidente de Namibia, dio la bienvenida a Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, como invitado de honor en la conmemoración del Día de los Héroes.

Honramos a nuestros hermanos y hermanas de Cuba por sus heroicos sacrificios que condujeron a nuestra libertad, manifestó el mandatario africano en X, anteriormente Twitter.

I welcome my brother H.E. @DiazCanelB, President of Cuba, as the guest of honor at this year's commemoration of Heroes’ Day. We honor our brothers and sisters of Cuba for their heroic sacrifices, which led to our freedom. Join us in remembrance of #HeroesDayNamibia #HeroesDay2023 pic.twitter.com/sO3RaxEHHg