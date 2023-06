Cuba e Italia: la certeza de que se puede hacer más juntos

ROMA, Italia, 20 jun(ACN)“Las campanas que doblan hoy por los que mueren de hambre cada día, doblarán mañana por la humanidad entera si no quiso, no supo o no pudo ser suficientemente sabia para salvarse a sí misma.”

Con esas proféticas palabras cerraba el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz su intervención en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, efectuada en la sede de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en esta ciudad, el 16 de noviembre de 1996.

Breve —brevísima podría decirse, comparada con sus habituales discursos— fue esta intervención de Fidel, ampliamente reflejada por los medios en aquel momento y que aún hoy conserva total vigencia. Era la primera vez que el Comandante en Jefe visitaba la República Italiana, donde llevó a cabo una amplia agenda que incluyó encuentros con las principales autoridades del Gobierno y del Estado en este país.

Esa visita, aseguran especialistas en relaciones internacionales, marcó pautas en las relaciones bilaterales entre ambas naciones, que datan del 4 de febrero de 1903.

De históricos y estables son catalogados esos vínculos, que en los años más recientes se han ido ampliando en varios campos de la cooperación. Las visitas de alto nivel realizadas a Cuba, en octubre de 2015, por el entonces presidente del Consejo de Ministros, Matteo Renzi, y a Italia, en mayo de ese mismo año, por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, desde su condición de Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, concedieron un nuevo impulso a las relaciones.

En declaraciones ofrecidas a la prensa por ambos —tras el encuentro que sostuvieron en el contexto de la estancia en la ciudad de Roma del General de Ejército—, Renzi consideró ese como “un día de alegría para nuestros Gobiernos, que han trabajado durante meses y van a seguir trabajando aún. Es un gran día para todos los italianos que aman a Cuba y para todos los cubanos que aman a Italia. Pudimos tocar con las manos que muchas cosas están cambiando, que la historia siguió su curso y nosotros queremos ser protagonistas de la nueva historia”.

“Podemos hacer muchas cosas juntos”, aseveró.

Por su parte, Raúl catalogó de importante la reunión en la que, dijo, “hablamos de todo, de tiempos pasados, de la actualidad y de las relaciones que históricamente han mantenido cubanos e italianos. Las relaciones están bien, el intercambio comercial progresa y en los próximos tiempos seguirán desarrollándose indudablemente”.

Muy amplia y diversa es la colaboración cultural entre ambas naciones; así como particularmente intensa se manifiesta a nivel económico y comercial esta relación con Italia, que se ubica entre los diez primeros socios comerciales de Cuba, siendo considerada la mayor de las Antillas como un país prioritario para la cooperación italiana, sobre todo en sectores de la seguridad alimentaria y la recuperación del patrimonio arquitectónico.

Los pasos que se han ido dando en los últimos años para desarrollar esos vínculos ratifican la voluntad de ambos países de continuar fomentándolos en esferas de interés mutuo, entre las que se destacan la económico-comercial, la cultural y la de salud.

Muestra del respaldo que ha manifestado Italia hacia Cuba, es la firme posición que ha mantenido desde 1995 a favor de la Resolución que contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos, presenta la isla caribeña cada año en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

ENFRENTAMIENTO A LA COVID-19: NUEVO PUNTO DE GIRO EN LA COOPERACIÓN

El 2020 fue un año tremendo para el mundo a causa de la pandemia provocada por la COVID-19. Momentos muy críticos vivió entonces la República Italiana como consecuencia del virus y allí estuvieron los colaboradores de la “Henry Reeve”, brindando su apoyo en las regiones de Lombardía y Piamonte.

“Fueron días de trabajo intenso, de profundo intercambio de experiencias y de riguroso cumplimiento de protocolos sanitarios que nos fueron dando más seguridad en el trabajo”, contó a su regreso a la mayor de las Antillas el doctor Carlos Ricardo Pérez, jefe de la brigada médica que estuvo en Lombardía.

Y aunque al principio los profesionales italianos miraban con recelos a los nuestros, su desempeño altruista, humano y muy comprometido con la vida de este pueblo amigo, marcó un punto de giro positivo en lo referido a la cooperación médica entre las dos naciones.

Es voluntad de los dos ministerios de Salud seguir profundizando esos nexos bilaterales. Y como respaldo de ese interés, en el contexto de la recién concluida 76 Asamblea Mundial de la Salud, los ministros de Salud de la República Italiana y de Cuba, Orazio Schillaci y José Angel Portal Miranda, respectivamente, firmaron un Memorando de Entendimiento sobre la colaboración en ámbitos de la Salud y las Ciencias Médicas, a partir del cual se fortalecen las relaciones entre las dos instituciones.

De acuerdo con ideas compartidas por el Ministro de Salud Pública cubano en su red social Facebook, durante el encuentro su homólogo italiano “reconoció los avances de Cuba en materia de Salud e investigación científica y biofarmacéutica, al tiempo que consideró como áreas claves para el fomento de la cooperación bilateral, la respuesta ante las emergencias de Salud; el enfrentamiento a enfermedades transmisibles y no transmisibles; así como la investigación farmacéutica y biotecnológica”.

Este 19 de junio el Presidente Díaz-Canel llegó a Italia, en una visita que se extenderá hasta el día 20, y que reafirma, una vez más, la indiscutible voluntad de ambas naciones de avanzar en el fortalecimiento de sus vínculos para hacer más en beneficio de la cooperación mutua.

Nota: En la elaboración de este material se emplearon perfiles y datos proporcionados por especialistas del Ministerio de Relaciones Exteriores y despachos de prensa.

Italia, un breve perfil

Nombre oficial: República Italiana

Ubicación geográfica y límites: Se ubica en el centro del mar Mediterráneo, en Europa meridional. Ocupa la península itálica, así como la llanura Padana, las islas de Sicilia y Cerdeña y alrededor de ochocientas islas menores. En el norte está rodeada por los Alpes y tiene frontera con Francia, Suiza, Austria yEslovenia. Los micro-estados de San Marino y Ciudad del Vaticano son enclaves dentro del territorio italiano.

Extensión territorial: 301 mil 337 km²

Población: 58 millones 851 mil personas (Fuente: Istat/Instituto Nacional de Estadísticas de Italia)

Capital: Roma

Establecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba: 4 de febrero de 1903

(Tomado del sitio web de la Presidencia Cuba)