Promueven en China productos biofarmacéuticos cubanos

La Habana, 25 may (ACN) Promover los principales productos biofarmacéuticos de Cuba fue el principal propósito de una delegación de la Misión Estatal de la isla en China, en su programa de trabajo de hoy en la ciudad de Harbin, ubicada al noreste del país.

A través de Twitter, la Embajada dio a conocer que la representación cubana intercambió con autoridades locales, además de visitar el Grupo Biofarmacéutico de Harbin y la zona de libre comercio de esa urbe.

