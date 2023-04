Reiterará Cuba reclamo por fin de estímulos a emigración irregular

La Habana, 12 abr (ACN) Cuba reiterará hoy en conversaciones migratorias con Estados Unidos (EE. UU.) su reclamo por que se ponga fin a los estímulos a una emigración irregular, aseguró en Twitter Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores (Minrex).

El Canciller cubano se refirió a políticas estadounidenses como el bloqueo, medidas adicionales de asfixia y el trato privilegiado a cubanos entran de manera ilegal.

Rodríguez Parrilla señaló que en la ronda de conversaciónes que sesionará este miércoles en Washington, capital de EE. UU., la parte cubana resaltará la importancia de restablecer las visas de no emigrantes.

#Cuba reiterará hoy en conversaciones migratorias con EEUU, reclamo se ponga fin a estímulos a emigración irregular, como el bloqueo, medidas adicionales de asfixia y el trato privilegiado a cubanos entran de manera ilegal; e importancia se restablezcan visas de no inmigrantes. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) April 12, 2023

Johana Tablada, subdirectora de la dirección general de Estados Unidos del Minrex, en declaraciones a la prensa este martes, informó que la delegación caribeña, encabezada por Carlos Fernández de Cossío, vice ministro del Minrex, tratará temas determinantes que son preocupaciones del gobierno cubano y que no están resueltos, como los incentivos que permanecen para la emigración irregular.

Refirió que otro de los asuntos en la agenda es denunciar la admisión de personas que llegan de manera irregular a los Estados Unidos y constituye estímulo para que otros adopten esa vía no segura, tema que no está resuelto ni en las más recientes medidas del 5 de enero.

La representación caribeña reiterará la solicitud de que se restablezcan los programas de otorgamiento de visas llamadas de no emigrantes, estas son visas familiares y profesionales, que actualmente no permiten que una familia que decidió vivir en Cuba, que no quiere emigrar, pueda visitar a un ser querido en los Estados Unidos, agregó.

Esta ronda de conversaciones servirá también para denunciar el asilo político otorgado al secuestrador de una nave aérea, incumplimiento explícito de los acuerdos migratorios y que constituye peligro para la seguridad aérea de ambos países.