Participa PCC en foro de China con partidos políticos mundiales

La Habana, 16 mar (ACN) Emilio Lozada, jefe del departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), ratificó el apoyo de esa formación política a una iniciativa presentada por China para promover la civilización global.

En su intervención por videoconferencia en un diálogo entre el Partido Comunista de China (PCCh) y la Reunión de Alto Nivel de los Partidos Políticos Mundiales, Lozada reiteró el respaldo que este miércoles dio al referido proyecto el Primer Secretario del Comité Central del PCC y Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Así lo informó en Twitter la Embajada de La Habana en China, y agregó que el encuentro inaugurado la víspera constituye un espacio para discutir el papel de los partidos políticos en la modernización de las naciones y el intercambio entre civilizaciones.

