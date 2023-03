Cuba y China por estrechar cooperación científica

La Habana, 8 mar (ACN) Una visita de trabajo a China del director adjunto del Centro de Inmunología Molecular (CIM) de Cuba, Kalet León, se propone estrechar la cooperación entre entidades de biotecnología e instituciones científicas de ambos países.

Según informó en Twitter la Embajada cubana en el gigante asiático, el directivo cubano intercambió este martes con representantes de empresas biotecnológicas líderes en la provincia de Guangdong.

El encuentro, calificado de fructífero por el embajador de La Habana en China, Carlos Miguel Pereira, tuvo el objetivo de identificar oportunidades para la cooperación en el sector.

🇨🇺🤝🇨🇳| Deputy Director of @cim_cuba, Dr. Kalet León, paid a working visit to #Guangdong.



