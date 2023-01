Asumirá Cuba Presidencia Protémpore del G-77 + China

La Habana, 11 ene (ACN) Cuba asumirá este mes, por primera vez, la Presidencia Protémpore del Grupo de los 77 más China, el mayor y más diverso foro de concertación en el ámbito multilateral, que reúne a países en vías de desarrollo.

La nación caribeña al frente del grupo se enfocará en impulsar, mediante acciones concretas, los objetivos de la Agenda 2030; fomentar la solidaridad y la cooperación internacionales en apoyo a la recuperación pospandemia de las naciones en desarrollo, así como convertir la cooperación sur-sur y triangular en un instrumento más eficaz.

Así lo indicó el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, al intervenir en diciembre pasado en la Conferencia Ministerial del G-77 + China, donde llamó a la unidad de los países en desarrollo, frente a los desafíos que impone una crisis sistémica multidimensional que impacta de manera grave y trágica al sur del planeta.

La mayor de las Antillas lanzó este lunes la cuenta de Twitter @cubag77, como plataforma para difundir las principales acciones e iniciativas del Grupo durante su Presidencia Protémpore, que se extenderá todo el 2023.

The G77 +China is the largest and most diverse concerted group in the multilateral sphere, with 134 member states representing two thirds of the United Nations membership and 80% of the world population.#CubaG77 pic.twitter.com/VZcz7PAytE