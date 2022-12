Agradecen cubanos al gobierno ruso por su donativo de trigo

La Habana, 27 dic (ACN) El anuncio de que las autoridades rusas destinaron más de 800 millones de rublos al Ministerio de Emergencias para la compra y entrega a Cuba de 25 mil toneladas de trigo, ha sido acogido por muchos cubanos con expresiones de agradecimiento al gobierno y pueblo de ese país, por tan oportuno y gran gesto de amistad.

Comentarios muy favorables a esta donación humanitaria, que llegará por vía marítima, se escuchan en colas, paradas de ómnibus, en centros laborales, en los medios de comunicación y en los más diversos espacios, incluidas las redes sociales.

Hay que agradecer al pueblo y gobierno de Rusia por tan significativa ayuda, con tantas sanciones impuestas y en medio de una guerra, escribió en una plataforma digital Osvaldo Toledo González.

Como un verdadero tanque de oxígeno para los primeros meses del 2023 calificó el donativo un cibernauta apodado “Israel”, mientras “El otro Francisco” subrayó: Muy agradecidos por ese gesto solidario del país amigo en momentos de crisis y arrecio del bloqueo imperial, sentimientos que deben prevalecer en estos tiempos.

También la usuaria Selma González señaló que Rusia siempre ha ayudado a Cuba; las relaciones entre los gobiernos y pueblos de nuestros dos países han sido beneficiosas, en tanto los ilusos que ponen los ojos con esperanzas en los Estados Unidos tienen que despertar y saber que ese país no da nada desinteresadamente, y que lleva donde quiera que vaya la discordia y la guerra.

En la propia plataforma digital “Kenelmo” opinó Cuba no está sola, los pueblos del mundo están con ella, la resistencia a años de bloqueos incrementa el prestigio internacional. Gracias al gobierno y pueblos ruso por la ayuda.

Conocedor de que en múltiples ocasiones desde la lejana nación euroasiática han llegado donativos para la población cubana el cibernauta “Zatarra” reflejó en las redes sociales: De nuevo el amigo. Gracias Putin. Gracias Rusia; mientras “Catalejo” escribió: Excelente noticia, enhorabuena, ahora sí va a mejorar el pan nuestro de cada día.

Precisamente hay quienes ven en la donación de esas 25 mil toneladas de trigo una esperanza para que mejoren, al menos por un tiempo, los volúmenes y calidad de la producción de tan vital alimento, incluido su precio y el de dulces y otros derivados tanto en el mercado estatal como en el privado y en informal.

En tal sentido Sara Domínguez Ricardo dijo: espero sea bien controlado (el donativo), distribución efectiva y bajen los precios de los revendedores…

Ante quienes buscan las manchas del sol, entre ellos un cibernauta apodado “Tod”, al considerar que “con el bulto de restricciones los rusos no tienen a quién vender el trigo”, en la misma plataforma digital llegaron respuestas como la de “Patriota”, no sin antes varios usuarios aclararle que no se trata de una venta sino de una donación humanitaria a la Isla.

Estoy convencido de que Rusia no tiene que andar por el mundo buscando compradores para su trigo, pues a pesar de las restricciones y medidas de la Unión Europea, Gran Bretaña y los EEUU, a los rusos les sobran compradores en numerosos mercados de Asia, África y América Latina. Me parece que, más que hacer críticas soeces hay que ser agradecidos, pues 25 mil toneladas de trigo no es precisamente un puñado, sino una gran donación a nuestro pueblo, escribió Patriota.

También “Andrey” le respondió a “Tod”: Mijito... Estás fuera de contexto internacional, al igual que el petróleo y el gas ruso, el trigo es un producto que ha aumentado su precio en el mercado mundial, gracias precisamente a las sanciones y restricciones que occidente ha intentado hacer para doblegar a Rusia; logrando en la práctica que sean "autosancionados" los que soñaron derrotarla en lo económico, pues el trigo ruso tiene mercado, al igual que su energía.