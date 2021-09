Rosbell Bosch, el más joven de la seguridad nuclear en Cuba

La Habana, 3 sep (ACN) Con 38 años de edad, Rosbell Bosch Robaina es considerado el más joven de los profesionales del sector de la seguridad nuclear en Cuba, donde constituye su único centro laboral desde su graduación en el Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas (InSTEC).

Egresado de este último en 2007, retornó a él en 2016 para asumir un diplomado y de 2007 hasta 2018 empezó su meteórica carrera primero por la Oficina de Regulación Ambiental y Seguridad Nuclear, específicamente Centro Nacional de Seguridad Nuclear (CNSN).

A la sazón, se desempeñó como especialista y Jefe de Departamento de Control Regulador, a partir de 2018 al frente del Departamento de Seguridad Radiológica y designado responsable de la Dirección de Seguridad Nuclear en febrero de 2020.

Por si fuera poco, de julio de 2020 a julio de 2021 presidió el Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares, asociación de la que Cuba es fundadora desde 1997 y en la que participan organismos reguladores de 10 países.

He desempeñado mis 14 años de vida laboral en el mismo lugar: el CNSN me recibió en 2007 recientemente graduado de ingeniero y me acogió como un miembro más de la familia que formaba ese colectivo, comentó en declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias.

Añadió que durante todo ese tiempo ha podido aprender la labor de los reguladores en la esfera de la Seguridad Nuclear, la Seguridad Radiológica y las Salvaguardias Nucleares.

Incluso, ha cumplido un plan de capacitación muy bueno y amplio que "me ha permitido ir creciendo profesionalmente, siempre acompañado de los más experimentados, de los que siempre he recibido todo el apoyo y han compartido conmigo los conocimientos y experiencias".

La decisión de asumir la jefatura de la DSN era ineludible, pues el compromiso y el amor que generó en mí el colectivo del extinto Centro Nacional de Seguridad Nuclear y los que conformamos ahora la DSN, no podían merecer otra actitud de mi parte, apuntó.

Estimó que para dirigir un área es fundamental contar con la disposición técnica y política que soporten las decisiones que se adoptan.

Para el entrevistado por la ACN, el regulador no puede ser un freno, sino el ojo avizor que promueva siempre la seguridad como prioridad en el desarrollo a fin de evitar en gran medida los accidentes y las situaciones indeseables que pueden ser prevenidos si se hacen las cosas bien.

Así es el caso de la Dirección de Seguridad Nuclear de la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental, cuyo objetivo final es lograr el uso seguro y pacífico de las radiaciones ionizantes y los materiales nucleares para el desarrollo de nuestro país.

De esa forma se protege a las personas, el medio ambiente y los bienes, de los efectos dañinos de las radiaciones ionizantes.

Calificó de múltiples las oportunidades de ejercer actividades, hasta en el exterior en representación de Cuba, instructor en cursos nacionales e internacionales y siempre dispuesto a asumir las tareas derivadas del trabajo diario.

Bosch Robaina anunció su decisión de cursar la Maestría en Ingeniería en instalaciones nucleares que organiza el InSTEC, para continuar el incremento de su preparación técnica-profesional.

El Centro Nacional de Seguridad Nuclear (CNSN) se creó el 30 de noviembre de 1990 mediante la Resolución No. 27 de la Secretaria Ejecutiva para Asuntos Nucleares (SEAN), con vistas a garantizar y controlar el cumplimiento de las regulaciones sobre la supervisión estatal y la evaluación de las condiciones de seguridad de las instalaciones nucleares.