Cuba: el peligro de la variante Delta

La Habana, 25 ago (ACN) Delta es considerada la variante más contagiosa del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, y ya se ha extendido a más de 140 países; a este peligro no escapa Cuba, cuya situación epidemiológica se caracteriza por una alta transmisión y dispersión de la enfermedad, así como por el aumento de casos graves, críticos y fallecidos.



Según escribió hoy en su cuenta de Facebook el ministro cubano de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, la principal alarma que trae consigo Delta es su elevada contagiosidad, con un 64 por ciento (%) de incremento frente a la variante Alfa, que es entre 40-50 % más transmisible respecto al virus original de Wuhan.



Algunos datos ofrecidos por Portal Miranda dan cuenta de que esta variante es casi tan transmisible como la varicela, enfermedad altamente contagiosa que tras un contacto intrafamiliar con una persona infectada, más del 90% de los sujetos susceptibles la desarrollan.



Agregan que estudios recientes hablan de que Delta es dos veces más transmisible que las cepas anteriores del coronavirus, mientras que las infecciones por esta variante tienen un periodo de incubación más corto (apenas cuatro días) y una cantidad mucho mayor de partículas virales.

Para cualquier variante del SARS-CoV-2 que circule, las principales medidas para evitar la infección son las mismas y muy bien las conocemos: uso correcto del nasobuco, ventilación de los espacios, distanciamiento físico y lavado de manos.





La evidencia científica procesada por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), señala que en Cuba dicha variante ha sustituido a la Beta, con un incremento sostenido a partir del mes de junio. En el actual mes de agosto, Delta ha pasado a ser la cepa predominante, detectándose su presencia en todas las provincias cubanas, alertó el ministro cubano de Salud Pública.



Según escribió, hasta el 15 de agosto Delta ocupaba el 92 % de las muestras procesadas en el mes, por lo que, señaló, es importante que el pueblo conozca que la ciencia cubana no está de brazos cruzados ante este escenario y el trabajo en los laboratorios se ha enfocado en buscar y determinar la presencia de anticuerpos neutralizantes del virus en vacunados con Abdala y Soberana 02.



Resaltó que se trata de estudios preliminares que muestran resultados positivos y han permitido observar que en ambas vacunas los títulos mayores son a Alfa, a Delta y a Beta, aunque en menor medida a esta última.



Sin embargo, reportes de investigaciones en el mundo evidencian que cuando una persona vacunada se contagia con Delta, si bien está más protegida ante la posibilidad de desarrollar formas graves de la COVID-19, esta puede generar la misma carga viral que alguien que no ha sido vacunado y entonces seguir propagando la enfermedad, acotó Portal Miranda.



Y agregó que detener la cadena de contagios necesita del apoyo y la responsabilidad de todas las personas, estén vacunadas o no.



Es una realidad que no podemos ignorar en ningún lugar del país y sobre la cual seguiremos insistiendo ante el compromiso que tenemos con la vida. No importa cuál sea la variante del coronavirus que circule, las principales medidas para evitar la infección son las mismas y muy bien las conocemos: uso correcto del nasobuco, ventilación de los espacios, distanciamiento físico y lavado de manos, resaltó el titular del Ministerio de Salud Pública.

El Ministro enfatizó que muchas vidas podrían salvarse aplicando estas acciones, que además de reducir los contagios, permitirán también avanzar en la tan necesaria inmunización de la población.



Cuba reportó al cierre de este martes ocho mil 637 nuevos casos positivos al SARS-CoV-2 y 96 fallecidos a causa de la COVID-19; además, registra la cifra más elevada de casos activos con 50 mil 930 confirmados.