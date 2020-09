Soberana 01 en Rastreador de vacunas contra el coronavirus de The New York Times

La Habana, 8 sep (ACN) La vacuna cubana contra el SARS-CoV-2, Soberana 01, está incluida en el Rastreador de vacunas contra el coronavirus que posee el diario norteamericano The New York Times.



Este rastreador es una herramienta interactiva en ambiente web que contiene todos aquellos candidatos vacunales que han llegado a ensayos en humanos, junto con una selección de otros prometedores que aún se están probando en células o animales, explicó el sitio web Infomed.



Con el 4 de septiembre de 2020 como última fecha de actualización hasta ahora, el Rastreador informa que a nivel internacional los investigadores están probando 37 vacunas en ensayos clínicos en humanos, y al menos 91 vacunas preclínicas están bajo investigación activa en animales, agregó.



El trabajo para Soberana 01 comenzó en enero con el desciframiento del genoma del SARS-CoV-2 y los primeros ensayos de seguridad de vacunas en humanos comenzaron en marzo.



Aunque las vacunas generalmente requieren años de investigación y pruebas antes de llegar a la clínica, la situación epidemiológica obliga a los científicos a apresurarse en producir una vacuna segura y eficaz contra el SARS-CoV-2 para el próximo año.



Soberana 01 es el candidato vacunal número 30 en el mundo y el primero de América Latina y el Caribe que recibe una autorización para ensayos clínicos, lo cual es reflejo del arduo trabajo de los científicos cubanos.



La primera fase de los ensayos clínicos para la validación definitiva de la misma, inició el 24 de agosto con administración del producto a 20 voluntarios, en edades comprendidas entre 19 y 59 años.



Recientemente se comenzó a aplicar en individuos con edades comprendidas entre los 60 y 80 años, y en general, la vacuna no ha mostrado efectos adversos en los voluntarios, solo un breve dolor en el lugar de la inyección, algo común para todas las vacunas.



Según informa el grupo BioCubaFarma, si los ensayos clínicos arrojan los resultados anhelados por los desarrolladores de Soberana, ya existe una estrategia para la fabricación a gran escala de lo que sería entonces, de manera oficial, la vacuna cubana contra la COVID-19.