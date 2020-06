Polvo del Sahara agudiza sensación térmica en Ciego de Ávila (+Fotos)

Ciego de Ávila, 24 jun (ACN) El incremento de la sensación de calor, una de las consecuencias del polvo del Sahara, se hizo sentir en la provincia de Ciego de Ávila, al registrar la madrugada más calurosa del presente año, con valores de hasta 26,8 grados.

Orlando Córdova, especialista principal del Grupo de Pronóstico del Centro Meteorológico Provincial, publicó en su perfil de Facebook que las temperaturas más significativas estuvieron en Cayo Coco, que reportó 26,8 C, Júcaro 24,9 C, Venezuela 24,7 C y Falla 24,0 C.

El meteorólogo señaló en otro post, que se habla de una segunda nube de polvo que viene en camino para el domingo y lunes próximos, pero no hay de qué preocuparse, pues es mucho más débil en cuanto a concentración de partículas.

La presencia del polvo del Sahara sobre el territorio ha sido significativa desde la tarde del martes, pero ha alcanzado su mayor concentración en la madrugada y mañana del miércoles, cuando sumió a la ciudad en una densa bruma.

Su paso por la atmósfera también agudizó los síntomas de alergia de varios avileños, entre ellos los de la niña de nueve años Mayla Rodríguez, quien se quejaba extrañada al amanecer de tener tos y coriza sin haber violado ninguna de las reglas habituales para controlar su padecimiento.

Especialistas cubanos han declarado a la prensa que el principal rasgo que distingue la presencia del polvo en el aire es el predominio de una densa bruma, capaz de limitar la visibilidad a larga distancia, mientras el cielo se muestra con una tonalidad lechosa.

El Doctor en Ciencias Físicas Eugenio Mojena, citado por los medios de prensa cubanos, explicó que las nubes “ vienen cargadas de material particulado altamente nocivo para la salud humana y contienen, además, minerales como hierro, calcio, fósforo, silíceo y mercurio, junto con virus, bacterias, hongos, ácaros patógenos, estafilococos y contaminantes orgánicos persistentes.”