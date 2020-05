Sismos perceptibles en Cuba

La Habana, 21 may (ACN) La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional ha continuado registrando sismos asociados a la actividad anómala iniciada el pasado 17 de mayo al sur de Chivirico, tres de los cuales han sido reportados como perceptibles en el día de hoy, a las 5:38 am, 10:00 am y 10:08 am, con magnitudes entre los 3.7 y los 4.1 grados.

Se han recibido reportes de perceptibilidad en el municipio de Guamá, de la provincia de Santiago de Cuba y en la localidad de Bartolomé Masó, en la provincia de Granma.

Hasta el cierre de esta información no hay daños materiales ni humanos.

Hora de cierre 12:25 pm del 21 de mayo del 2020.

Estación Central.

Servicio Sismológico Nacional.

Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas.

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.