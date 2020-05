La Unión de Informáticos de Cuba multiplica iniciativas ante la COVID-19

La Habana, 7 may (ACN) La Unión de Informáticos de Cuba (UIC) integra la amplia lista de organizaciones que en el país multiplican iniciativas y esfuerzos para hacer más llevadera la vida durante el aislamiento impuesto por la COVID-19.



Para propiciar la capacitación de sus miembros, y a la vez proveer de conocimientos y herramientas útiles a aquellas personas interesadas en aprender sobre tecnologías, se impulsa el proyecto UIC-TV, el cual tiene como objetivo la realización de webinars, como se les denomina a los seminarios y talleres impartidos a través de internet, informa el periódico Trabajadores.



De acuerdo con Carlos Parra Zaldívar, presidente de la filial holguinera de la UIC y quien participa activamente en esa iniciativa, “la idea surgió para ofrecer a los informáticos, miembros o no de la organización, un espacio online para su capacitación”.



Explicó que se decidió instalar y poner a funcionar la plataforma Jitsi Meet, un software libre para la realización de videoconferencias online, el cual está instalado en Cuba en el dominio de la UIC (https://conferencias.uic.cu).

Gracias a esas facilidades se han emitido webinars como los realizados a propósito del Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores.



Parra Zaldívar resaltó que en esa ocasión, entre los temas se abordó el teletrabajo y las soluciones informáticas más factibles para aplicarlo en Cuba, teniendo en cuenta las limitaciones técnicas que presentan la mayoría de las empresas.



De igual forma se abundó sobre las oportunidades de la informatización, particularmente cómo el software libre ofrece soberanía tecnológica y permite avanzar sin depender de los soluciones informáticas de los monopolios tecnológicos.



Igualmente, desde la UIC se logró un canal en Picta.cu, -la plataforma cubana de audioviduales- lo cual permite que esos seminarios online se graben, editen y hospeden ahí, de modo que quienes no pudieron verlos en vivo puedan disfrutarlos desde la propia red nacional, donde los costos de conexión son más asequibles, señaló.



En los seminarios y talleres virtuales, con un amplio repertorio temático, se han enrolado hasta ahora representantes del Consejo Nacional de la UIC e informáticos de la provincia de Holguín y el municipio especial Isla de la Juventud.