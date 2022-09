Mi familia, mi elección

“Soy como soy”, reza la letra de la canción de un conocido trovador y quizás sea la forma más simple de explicar que cada quien puede ser único y diferente, aunque a la vez sea similar a muchos otros.

Precisamente esa prerrogativa de elegir cómo ser y proyectarse socialmente es tenida en cuenta en el nuevo Código de las Familias, por el cual todas las cubanas y cubanos podrán manifestar su aprobación o desacuerdo el próximo 25 de septiembre.

El documento reconoce en su artículo 4, inciso d, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y protege la opción de que cada persona elija la construcción de su proyecto vital, que decida el sentido de su propia existencia, de acuerdo a sus valores, ideas, expectativas y gustos.

Lea: Expresan jóvenes habaneros su apoyo al Código de las Familias

Es esa una de las razones por las que Yenny, mujer transexual, muestra su beneplácito con la ley que suprime el requisito de la heterosexualidad para acceder a las figuras protegidas por el derecho como el matrimonio, las uniones de hecho afectivas, la adopción o a la maternidad y la paternidad mediante el uso de técnicas de reproducción asistida.

El Código, dice, es como un gran árbol, que nos cobija a todos con su sombra, nos ofrece seguridad y respeto y permite mostrarnos como somos sin tener que ocultarnos bajo una personalidad falsa para quedar bien.

Y efectivamente, ante nosotros llega una Ley abarcadora y revolucionaria, desde el punto de vista social, que nos iguala con los países más modernos y a la vez los supera por su grado de compromiso con la justicia y los afectos, en tanto marca total sintonía con los preceptos de la Constitución de la República.

A las Familias dedica la Ley de leyes el Capítulo Tercero del Título V en sus artículos del 81 al 89, mientras en el número 42 deja ver de forma explícita que “todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades”.

Por eso, desde la heterogeneidad del barrio, Julián y Mario, Rafaela y Gabriel y la abuela Zaida y su nieta, anticipan su asentimiento a la Ley que respeta su voluntad a la hora de conformar la familia y los exime de adoptar estereotipos que no se corresponden con su personalidad y preferencias.

El Código fortalece mi identidad al reconocer mi derecho a asumir mi naturaleza, y me ampara frente a prejuicios y normas convencionales arcaicas, que en muchos casos me hacían vestir y comportarme como no lo sentía, explica Yadira, amante del estilo Pop Punk.

Ante la variedad de situaciones e individuos que coexisten en la sociedad cubana actual, la aprobación de un nuevo Código de las Familias se convierte en necesidad inaplazable, sentida y soñada por la mayoría.

Mucho más cuando está concebido con un profundo sentido ético, con vocación de pluralidad e inclusión, erigido desde los afectos, sobre la base del respeto a la diferencia y, como plantea la doctora Ana María Álvarez-Tabío Albo, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, “…afianza el sentido y búsqueda de realización de la persona, de su felicidad, a partir del reconocimiento de la dignidad como valor supremo y fundamento del resto de los derechos constitucionales”.