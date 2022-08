Mailim: de actriz de teatro a narradora oral escénica (+ Fotos)

Mis inicios como actriz fueron hace 25 años en el grupo de teatro Isla Joven (TIJO), dice Mailim Batista Batista –narradora oral escénica–, quien por sus méritos como artista y actividad comunitaria relevante mereció el Escudo Pinero que otorga la Asamblea Municipal del Poder Popular en Isla de la Juventud.

Comenta a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) con desenfado que bajo la conducción del dramaturgo y director Francisco Fonseca Leyva formó parte de ese elenco artístico durante 10 años, lapso en que recibió formación académica en la Escuela de Arte Dramático, pero sus inquietudes la hicieron buscar otros derroteros en el mundo de las tablas.

El 2 de enero de 2007, me independicé para dedicarme a la narración oral escénica de la mano de Elvia Pérez Nápoles, destacada compositora, escritora, actriz y narradora oral cubana, quien dirigió todas mis presentaciones, por las cuales merecí premios de actuación como integrante del proyecto Camarcó teatro, refiere.

Camarcó o Camaraco, explica, es uno de los toponímicos de la actual Isla de la Juventud en la etapa precolombina y particular motivación para fundar su proyecto, el cual en los últimos años ha afianzado mejor la estructura y cuyo objetivo es promover la historia local.

Mailim aprovecha la sociabilidad y la afectividad que propicia la narración oral –como acto de comunicar y educar– para llevar “La Silla Preguntona” a la comunidad, donde es delegada de circunscripción.

Se trata de un espacio fijo donde el leitmotiv es sentar a una personalidad del barrio, los niños conocen su historia y si tiene alguna necesidad apremiante de tipo social es la oportunidad para ayudar a tramitarla sea o no mi elector. Me he dado cuenta que esta práctica el público la asimila bien y propicia empatía entre las personas, apunta.

Subraya que ser delegada de circunscripción la ayuda mucho en el trabajo comunitario, porque los vecinos la reconocen no solo como la actriz con proyectos para niños “El barrio que nos une” y “Palabras de Coral”, sino como la persona que domina la problemática psicosocial de su demarcación y coadyuva, mediante funciones teatrales, a suplir las carencias espirituales de la comunidad.

En 2022, cuando Mailim celebra los 25 años de vida artística y 15 como narradora oral escénica con el estreno “La Isla de los piratas” en un repaso a sus inicios solo encuentra la semilla de su vocación por el arte de las tablas en aquellas tardes, cuando su abuelo fertilizaba sus sueños infantiles con legendarias historias.

Con dos misiones internacionalistas en los estados venezolanos de Portuguesa y Barinas, esta cubana que prefiere el color azul confiesa que la actuación la ayuda a exorcizar toda su energía emocional, a olvidar las penas, las enfermedades, los dolores y los problemas, porque cuando sube al escenario es como si estuviera en estado de éxtasis.

Quizás porque le fascinan los mitos y las leyendas transmitidos de una generación a otra es su pasión por la flor No me olvides –símbolo del amor desesperado–, que se sustenta en la historia europea alusiva a un joven ahogado en las aguas de un río después de cortar esa flor para su enamorada, cuyas últimas palabras fueron “no me olvides”.

Recibir el Escudo Pinero que otorga la Asamblea Municipal del Poder Popular en Isla de la Juventud es, en resumen, el más grande de todos mis premios, porque representa el reconocimiento de mi pueblo para el cual me consagro, finaliza con una sonrisa.