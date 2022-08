La cuota de piedras (+Fotos y Video)

Mi amigo, de los buenos, de los que no se rinden, tuvo un 5 de agosto hace 28 años bastante agitado, a él no le gusta los protagonismos y atesora anécdotas valiosas; pero le cuesta ofrecer entrevistas.

Con este calor, las carencias, los apagones y la insoportable insistencia de los odiadores de siempre a convocar revueltas, a mi amigo le parece vivir un "déja vu".

Recuerda que estaba trabajando y se enteró de que un grupo de personas armaron revuelo por Malecón y Galiano, en La Habana, “llovían las piedras” y gritaban palabrotas y consignas en contra de la Revolución, vandalismo contra autos de la patrulla de policía, el hotel Deauville y más piedras…(cualquier semejanza...)

Fidel apareció en breve tiempo y mi amigo, que por eventualidad estaba bien cerca, le escuchó decir que llegó a buscar “la cuota de piedras que le tocaba”, aunque no le rozó ninguna y los alborotadores quedaron sorprendidos cuando no hubo ni un tiro, ni un golpe, así lo indicó el Comandante en Jefe y lo narró ese misma noche ante las cámaras de la televisión cubana.

"Ni un solo disparo. Ustedes no pueden tomar ninguna decisión si no les doy una orden." “Desde luego, yo no iba a dar órdenes a la escolta de disparar, tengan la completa seguridad, y se lo digo a mis enemigos, no tienen problemas. Mis armas más poderosas son morales».

Lo que sucedió después se contó por más de 20 años como lección de valentía y dignidad, el pueblo acompañó a Fidel, y los que protagonizaron los actos vandálicos y los que estaban esperando un baño de sangre para intervenir, se quedaron paralizados ante la impronta del líder de la Revolución.

Este amigo que no perdió un detalle y que fue dispuesto a todo, porque igual que ahora, no es de los que se queda sentado a esperar, recuerda el “Maleconazo” con sentimientos encontrados, lo que pudo ser caótico, en minutos se convirtió en triunfo de la decencia, el pueblo rodeó al Comandante, algunos de los que tiraron piedras gritaron vivas a Fidel.

En un siglo XXI convulso, de crisis económica global, Cuba bloqueada, y apedreada en un escenario virtual que se torna complejo, los odiadores son los mismos y no se conforman, ni entienden la resistencia del pueblo, apuestan por las revueltas, el vandalismo, la violencia, y Fidel, alerta nuevamente como si esta mañana hubiera comparecido ante las cámaras:

"Ellos, naturalmente, quieren que se produzcan escenas sangrientas, quieren que haya una balacera, que haya muertos, para utilizarlos como instrumento de propaganda, en primer lugar; como instrumento de subversión, y, finalmente, como instrumento de intervención en nuestro país. La estrategia imperialista es crear una situación, crear el máximo de descontento dentro de nuestro país, dividir a la población, crear las condiciones más difíciles posibles y conducir a nuestro país a un conflicto, a un baño de sangre. ¡Sueñan con eso, añoran eso!, y naturalmente que nosotros tenemos que contrarrestar esa estrategia".