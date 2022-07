Ni solos, ni desamparados (+ Fotos, Audio y Video)

“¿Cómo está mi viejita linda..?”, dice Liena Vizcaíno Aguirre en la puerta y la dulce voz estremece a la perspicaz anciana de 80 años Vidalina de Las Mercedes Rodríguez Yero, quien en gesto recíproco responde al saludo: "Estoy bien mi amor, te estaba extrañando", subraya, y en sus palabras se trasluce el cariño.



Así se establece el diálogo cada vez que la trabajadora social visita a cualquiera de los más de 40 casos en estado de vulnerabilidad que atiende en las circunscripciones 12 y 14 del Consejo Popular Parque, en la capital provincial de Sancti Spíritus.





Hace más de un lustro Vidalina de Las Mercedes perdió a su esposo y su único hijo vive en Estados Unidos hace 18 años, por lo que Vizcaíno Aguirre gestionó que una asistente social la cuidara y le hiciera las diligencias domésticas en horario diurno, porque por la noche la acompaña una vecina.



Ella, le cuenta Liena a la Agencia Cubana de Noticias (ACN), padece diabetes mellitus, es cardiópata y débil visual, entre otras enfermedades, por lo que era prudente que alguien fuera contratada para ayudarla y así se hizo.





Marlene Ricardo López, de 51 años de edad, se siente muy a gusto al estar junto a Vidalina de Las Mercedes durante casi todo el día para buscarle sus medicamentos, alimentos, lavar sus ropas, limpiar la casa, cocinar, y ayudarla a bañar.





Antes de realizar estas labores, manifestó Marlene mientras sigue con la mirada cada gesto de la octogenaria mujer, estaba desempleada, y me vino muy bien cuidarla, porque además de que el Estado me paga dos mil 800 pesos mensualmente, su compañía me hace sentirla como si fuese mi madre.

Fe María Cuéllar Bernal es otra espirituana beneficiada, hace unos 10 años, con la asistencia social, porque aunque tuvo cinco hijos, cuatro de ellos se encuentran jubilados por enfermedad al tener padecimientos crónicos y otro constituyó una familia y modestamente la ayuda.





Gracias al trámite de Liena, afirmó esta adulta mayor de 79 años, se me concedió un subsidio para mejorar el estado constructivo de mi vivienda.



Y también dispongo de una pensión de mil 540 pesos, me dieron un módulo de cocina de inducción, además de la cajita decodificadora para recibir la señal de televisión digital, agregó la anciana, quien jocosamente refiere que su nombre hace gala a la fe que tiene en la Revolución cubana.



A Liena Vizcaíno Aguirre varios de sus protegidos la comparan con la Madre Teresa de Calcuta, aquella mujer religiosa albanesa nacida el 26 de agosto de 1910, quien fundó una congregación de Misioneras de la Caridad y dedicó su misión al servicio de los llamados más pobres entre los pobres, “los intocables”, los últimos en la jerarquía de la sociedad india.





Hay que tener un corazón de piedra para no identificarse con los problemas de las personas y familias vulnerables, expresó emocionada Vizcaíno Aguirre al tiempo que va enumerando las problemáticas de algunos, todo cuanto podamos hacer por ellos, es importante.



Ella forma parte de los más de 300 trabajadores sociales que en el territorio espirituano se dedican a la asistencia social, mediante la cual, y al amparo de la legalidad vigente, se protege a ancianos sin recursos, a cualquier persona no apta para trabajar que carezca de familiares en condiciones de prestarle ayuda, u otros que así lo requieran.



Darién Martell Cuéllar, subdirector en la Dirección Provincial de Trabajo, subrayó que solo en esta región central son beneficiados con el régimen estatal de asistencia social cinco mil 037 núcleos familiares, de los cuales tres mil 993 reciben prestaciones monetarias temporales y a mil 044 se les han donado recursos materiales.





Según afirma, en el 2021, por ejemplo, en el territorio se destinaron a esta actividad más de 129 millones 677 mil 130 pesos, los cuales se ejecutaron totalmente.



En Cuba son miles los trabajadores sociales que participan en la aplicación de programas que el Estado desarrolla en virtud de la asistencia social, acciones que contribuyen a la labor de prevención, detección, orientación y solución de las causas de los problemas en la sociedad.



Más allá de lo que aún falta por hacer en cada localidad u hogar en esta condición, gracias al denuedo de hombres y mujeres como Liena Vizcaíno Aguirre muchas son las personas que hoy no se sienten ni solos, ni desamparados.



Para que padres, hijos u octogenarios como Vidalina de Las Mercedes sigan prodigando sonrisas, desde hace algunos años en Sancti Spíritus se lleva a cabo, a su vez, un programa de reanimación de comunidades que ha permitido solucionar antiguos planteamientos de la población pero, sobre todo, que ha fomentado un amplio movimiento popular que va a las esencias mismas del barrio y de sus problemáticas.

Lea más: Esfuerzo de eléctricos que mueve un país (+ Fotos)