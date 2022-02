Plena vigencia de la Segunda Declaración de La Habana

En la tarde noche del 4 de febrero de 1962, la Plaza de la Revolución -concebida en décadas pasadas para alardear de la modernidad de la república burguesa- fue colmada por más de un millón de cubanos para escuchar a Fidel Castro, en Asamblea General del pueblo, que pasaría a la historia como la Segunda Declaración de la Habana.

Para entones el presidente estadounidense John F. Kennedy calculó que en su segundo año de mandato bastaría para vengarse de la derrota sufrida en la invasión de Bahía de Cochinos, la firma el 3 de febrero de la Orden Ejecutiva 3447, la cual imponía el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba.

Adicionalmente a esos planes, Cuba socialista fue expulsada de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 31 de enero, mediante la complicidad de gobiernos títeres de la región, en tanto la Estación de la CIA en Miami redobló su ritmo de infiltraciones de espías y envío de armas para los alzados y organizaciones contrarrevolucionarias que se multiplicaban en los campos y ciudades del país.

Se repetía casi al calco la estrategia previa a la invasión de Playa Girón que tuvo la respuesta el dos de septiembre de 1960, en la Plaza de la Revolución, ocasión en que la Asamblea General del pueblo aprobó frente al rumbo agresivo del imperialismo estadounidense y sus lacayos la Primera Declaración de La Habana, leída por Fidel Castro.

Lea aquí: La II Declaración de La Habana: vigente y militante hoy (+Video)

Pocos meses después del desastre de Playa Girón, a comienzos de 1962, la Casa Blanca ponía a punto esas fracasadas estrategias en La Habana de las elegantes tiendas por departamentos que sobrevivieron a los sabotajes de 1961, y presentaban en sus vidrieras casi vacías consignas revolucionarias, carteles políticos y maniquíes vestidos con uniformes de milicianos. Aunque poco a poco, una arribazón de bienes de consumo, artesanías, telas, muebles a precios bajos provenientes de la República Popular China y del entonces campo socialista llenaron en parte los anaqueles.

Era incuestionable para la dirección del país que se avizoraba una nueva agresión a la Patria y junto con las medidas defensivas en el campo militar era necesario también preparar al pueblo con la denuncia a los programas agresivos, además de refirmar los principios antiimperialistas y latinoamericanistas de la Revolución cubana.

En ese contexto histórico, Fidel le habló aquel 4 de febrero de 1962, hace ya 60 años, a los congregados en la Plaza, para ratificar en ejercicio libre y democrático la Segunda Declaración de La Habana, que reafirmaba la decisión de resistir.

El Líder de la Revolución hizo un recuento de la situación revolucionaria del continente, y de la explotación que sufría frente a un siglo de sumisión a los intereses de Washington por los gobiernos de la región.

La Segunda Declaración de La Habana comenzaba teniendo como guía histórica el análisis de las agresiones del imperio a los países de Nuestra América durante más de dos centurias, destacaba el antiimperialismo de José Martí referenciado la carta inconclusa del Apóstol a su amigo Manuel Mercado en la que afirma “(…) ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país, y por mi deber... de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso (…)”.

El Comandante en Jefe ratificó su fe inquebrantable en la victoria ante una nueva agresión y dijo: "Resistiremos en todos los campos: resistiremos en el campo de la economía; seguiremos avanzando en el campo de la cultura (...) la Patria no trabaja para hoy, la Patria trabaja para mañana. Y ese mañana lleno de promesas no podrá nadie arrebatárnoslo, no podrá nadie impedírnoslo, porque con la entereza de nuestro pueblo lo vamos a conquistar, con el valor y el heroísmo de nuestro pueblo lo vamos a conquistar."

La Segunda Declaración de La Habana también fue una inspiración para los procesos revolucionarios en todo el continente y consolidó la victoria política y moral de la Isla ante el mundo, a la vez que sirvió de advertencia a la Casa Blanca de que si llevaba a cabo una agresión tendría que enfrentar, además, la oposición activa de los pueblos contra los gobiernos títeres en el entorno geográfico.

Fidel terminó con las palabras repetidas años después por Ernesto Guevara en la ONU:

“Porque esta gran humanidad ha dicho “¡Basta!” y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia, por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. ¡Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia!".

El documento dado a conocer aquel 4 de febrero en la Plaza de la Revolución tiene plena vigencia y prefiguró toda una etapa inicial de la resistencia de la naciente Revolución Cubana y de las gestas revolucionarias de América Latina -que tuvo su mayor expresión en la guerrilla del Che en Bolivia-, las cuales sembraron la semilla de los actuales procesos antiimperialistas y revolucionarios en la región ejemplificados principalmente en la Revolución Bolivariana de Venezuela.