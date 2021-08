Cuando Cabaiguán tembló de indignación y lloró a sus mártires

Al igual que varios sitios de Cuba, en los primeros días del mes de agosto de 1957, la localidad de Cabaiguán estaba en pie de lucha, ante el asesinato perpetrado contra del joven Frank País en las calles de Santiago de Cuba, el 30 de julio de ese año.

El Comandante Ernesto Che Guevara en su libro “Pasajes de la Guerra Revolucionaria” escribió sobre ese hecho: “De tal manera acababa una de las vidas más puras y gloriosas de la Revolución cubana, y el pueblo de Santiago, de La Habana y de toda Cuba se lanzaba a la calle en la huelga espontánea de agosto…”

Al recibirse en Cabaiguán, localidad del centro del país, la orden de decretar huelga general, el Movimiento Revolucionario 26 de Julio la transmitió a los comités de huelga de los centros de trabajo el primero de agosto.

También se indicó a grupos armados de las células del Movimiento 26 de Julio, que ya estaban creados, secundar la manifestación tomando las entradas y salidas del poblado.

Pero Félix Hurtado Manso, jefe de Acción y Sabotaje del “26” en esos predios, se propuso una acción de mayor envergadura, y en consecuencia preparaba las condiciones para atacar al cuartel de la guardia rural y a la estación de policía.

El tres de agosto miembros de la organización establecieron contactos en la zona rural de Neiva con Hurtado. En esa reunión se decidió partir en diferentes grupos a recoger las armas que se emplearían en la operación y encontrarse en un punto convenido.

En el cumplimiento de la misión, el grupo dirigido por el jefe de Acción y Sabotaje tuvo algunos contratiempos y los restantes grupos NO se presentaron porque recibieron una contraorden de la Dirección del Movimiento 26 de Julio en Las Villas.

La situación se complicó cuando al tratar de obtener el arma de un batistiano, este se resistió y al entablarse un combate cuerpo a cuerpo el individuo resultó muerto.

Desde hacía tiempo Hurtado quería establecer un frente guerrillero en la región central de Cuba para apoyar a los rebeldes de Fidel en la Sierra Maestra, y el incidente del batistiano lo estimuló a llevar a cabo la acción.

Su activa participación en hechos contra la dictadura de Fulgencio Batista y su audacia le reservaron la condición de jefe natural del alzamiento.

El valiente y decidido joven reunió al pequeño destacamento que apenas contaba con algunos revólveres, fusiles Marca U y escopetas de caza con pocas municiones.

“Muchachos -expresó- estoy seguro que yo podría escapar, conozco la vida del perseguido pues llevo años en esto, pero me siento responsable de ustedes, casi todos sin experiencias; estoy seguro de que los cazarían como moscas porque lo del muerto ya lo deben saber.

“Durante mucho tiempo he acariciado la idea de abrir un frente guerrillero en el Escambray y si uno de ustedes me sigue lo intentaré y si nadie me acompaña también trataré de lograrlo; el que no desee acompañarme puede retirarse”.

Solo uno abandonó la empresa ante aquel llamado ocurrido en la tarde del cuatro de agosto de 1957; los demás, 11 en total, marcharon a campo traviesa para incorporarse a la guerra de guerrilla. Luego se les sumaron otros tres bisoños rebeldes.

Después de escurrirse por entre la sitiería llegaron a La Llorona, una finca en las estribaciones del grupo montañoso de Guamuhaya, lugar escogido para descansar en la noche del seis de agosto.

Allí entonaron el Himno Nacional e izaron la Bandera Cubana y la del “26”, y esperaban nuevas armas y hombres que debían llegar según lo planificado.

Al día siguiente hacen contacto con un campesino de la zona, que supuestamente era de confianza y a quien se le pidió que hiciera almuerzo para los alzados. El dijo que iría al pueblo a buscar algunos alimentos.

El morador les llevó la comida y se retiró inmediatamente. Cuando los extenuados rebeldes se disponían a almorzar un aluvión de plomos parecía venir de todas las partes; los estruendos de las ametralladoras y las descargas de fusilería convertían el lugar en un infierno.

Evidentemente el campesino había delatado a los insurrectos que, en medio de aquella sorpresa, apenas pudieron retirarse mientras agotaban su escaso parque. Solo dos combatientes rebeldes fueron heridos en la acción, pero comenzó la cacería del ejército sobre la dispersa tropa.

Milagrosamente pudieron salvarse Vidal Pérez, Orlando Rodríguez, Roberto Paz, Nilson Martínez, Enoel Salas y los hermanos Berto y Félix Hurtado.

Durante las siguientes cien horas el ejército buscó a los revolucionarios: algunos fueron abatidos con la metralla de las armas debajo de arbustos, sobre árboles, entre las piedras o en emboscadas en caminos.

En aquellos funestos días, en los que el pueblo de Cabaiguán tembló de rabia y lloró la pérdida de estos hijos, integraban el martirologio de la Patria, Beremundo Paz, Dionisio Rodríguez, Horacio González, Isidro González, Manuel Brito, Manuel González, Sergio Espinosa y Vitalino Calero. (Israel Hernández Álvarez, ACN)