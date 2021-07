Diario de una Isla escrito con el lente (+ Fotos)

Los fotógrafos también cuentan la historia, y con esa inquietud crónica el joven creador David López Cruz combina realidad y arte para escribir con imágenes los actos y los sentimientos que emanan en la realidad, mientras Cuba afronta la pandemia de COVID-19.

"Diario de una Isla" se nombra el ensayo en proceso de creación que mereció ya Mención en la Bienal de Fotografía Alfredo Sarabia in memoriam y resultó, además, finalista en el Concurso Latinoamericano Los trabajos y los días; sobre el proyecto que crece comentó el autor:

“Comenzó con el impacto de la COVID-19 en el país y la necesidad que sentía de documentar las vivencias, el ambiente en las calles; a medida que pasaba el tiempo surgían experiencias nuevas no tan agradables como ser aislado como contacto de un posible positivo al SARS-CoV-2, y todo eso lo evidenciaba en imágenes.

“Colaborar como voluntario para apoyar el trabajo de los médicos y enfermeros en el tratamiento a casos sospechosos y positivos a la contagiosa enfermedad, me permitió fotografiar la dinámica de los médicos, por lo tanto ya tenía tres puntos de vista diversos documentados por pocas personas.”

Además de asumir encargos de la limpieza, autoservicio u otras de las necesarias tareas que protagoniza el personal de apoyo en el hospital de campaña instaurado en la Universidad de Matanzas, el estudiante de Licenciatura en Educación de Lengua Extranjera Inglés, dosificó sus energías para no fallarle tampoco a su vocación artística.

Las emociones en las miradas vecinas a un nasobuco, la mano enguantada que alienta el hombro amigo, el descanso en un escalón para sobrellevar las preocupaciones; resistencia, esfuerzo, bondad, valor, la hermandad sin sangre compartida, el triunfo silencioso al seguir de pie cuando el día se acuesta en el horizonte, todo ello y más, está en las fotos del joven David, quien precisó:

“Diario de una Isla aún no tiene una cantidad de imágenes escogidas, tengo centenares de ellas, tampoco todavía el ensayo tiene fecha de conclusión, tomaré fotos mientras la COVID-19 continúe y luego, según el fin, formaré el conjunto definitivo.

“Sinceramente no busco algo en específico, me concentro en el momento que vivo y en contarlo lo mejor posible con las imágenes, lo que más deseo es que esta pandemia acabe.

“No importa si en un futuro me digo que pude documentar esto o aquello otro para completar algunos huecos, no quiero forzar lo que fotografío, quiero centrarme en lo que me toca vivir, experiencias entre las que muy probablemente alguna, al menos una vez, le tocó a los 11 millones de cubanos que tiene la isla.”