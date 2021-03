Conciertos Online: Unidad e identidad desde las redes (+ Fotos)

Este miércoles 24 de marzo se cumplió el primer aniversario de los imprescindibles conciertos online Estamos Contigo. Por eso, desde la ACN proponemos una serie de entrevistas exclusivas con sus creadores: realizadores, instituciones, y claro está, artistas.



Es el caso de Streaming Cuba, una fanpage administrada por Lía Videos desde Santiago de Cuba, y muy visible a partir de las circunstancias surgidas desde la detección de los primeros casos de COVID-19 en Cuba, y la necesidad de visibilizar de modo online el trabajo de la cultura y música cubanas. Sus creadores, un entusiasta matrimonio integrado por Aramis Fonseca Reyes y Reilys Griñán García.



La plataforma constituye una acertada alternativa para utilizar las redes sociales en función de promocionar contenidos, pero específicamente usando como herramienta los videos en directo o como se conoce en inglés, los streaming. De ahí el nombre.



Por eso, sobre las complejidades y alianzas, indagamos al contactar con ellos. Enfrascados en días pasados en la grabación del material del recién terminado Festival de la Trova Pepe Sánchez, pudimos conversar con Reilys.

- Cómo ocurre esa génesis de Streaming Cuba, teniendo en cuenta que ustedes comprendieron temprano la importancia de estar enlazados desde el trabajo con Lía Videos.



"Desde el 2015 en Lía Videos nos motivó la idea de hacer transmisiones en vivo para Internet, puesto que todo lo que veíamos que aparecía sobre Cuba en las redes, sobre todo lo que eran los directos, generalmente eran videos de muy mala calidad, no profesionales, hechos por las mismas personas, mismos usuarios y no con una calidad profesional.



"Además de que la mayoría de estos materiales, textos audiovisuales, eran sobre cosas banales que no mostraban la realidad de lo que nosotros queríamos que el mundo viera, de lo que sucedía en Cuba, y también un poco que por intereses personales.



"Teníamos muchas amistades fuera del país que siempre nos preguntaban: ¿qué está pasando en Cuba? , ¿cómo va todo por allá?.

Esa añoranza de nuestros amigos, de lo que estaba pasando en su país, hizo que nos diéramos cuenta de cuánto la gente quería saber de lo que estaba sucediendo aquí. Así que de ahí es que surge Streaming Cuba.



"También el hecho de que en Facebook los videos en directo tienen mayor audiencia. Luego, vimos la importancia que tenía precisamente utilizar esa herramienta para llevar el mensaje que queríamos".



- ¿Y la primera vez?



"La primera transmisión que hicimos en vivo por las redes fue para YouTube, y tuvo que ver con el desfile de la serpiente, que es una de las acciones que se realiza durante el Festival del Caribe. Esto fue en el año 2016. A partir de aquí nos dimos a la tarea de hacerlo cotidianamente, no solo de cosas relacionadas con cultura, sino, además, graduaciones, actos políticos, porque en definitiva lo que nos interesaba era mostrar nuestra realidad, nuestra versión de la Cuba que nosotros vivíamos, una versión por supuesto enfocada en enaltecer los valores de la nación cubana".



- Cómo llegan a vincularse con instituciones como el Ministerio de Cultura (MINCULT).



"Fue en el 2020 con la Feria Internacional del Libro de La Habana. Tuvimos la oportunidad de participar, e hicimos la transmisión en vivo de una revista durante todos los días. A partir de aquí se comienzan los lazos entre el MINCULT y Lía Videos.



"Teníamos la intención de cubrir numerosos eventos en todo el país, pero dada la situación del coronavirus y la suspensión de todo, comenzamos a visibilizar la importancia de los streaming en las redes para llevar un mensaje al mundo, no solo al país".



- Desde Santiago de Cuba…



"Sí. Una de las primeras cosas que tuvimos que hacer fue los conciertos Estamos Contigo a partir de la suspensión del Festival de la Trova, que fue el primer evento si mal no recuerdo que se canceló en el mes de marzo. Nosotros teníamos que transmitir desde la Casa de la Trova.



"Y al mismo tiempo también comenzaron los conciertos online. El primer concierto fue el de Eduardo Sosa y a partir de aquí, Marta Campos, y así sucesivamente…



"Jamás nos imaginamos que íbamos a pasarnos más de un año transmitiendo estos conciertos, que además también se realizan por el Canal Clave. Han sido muchas cosas que nunca pensamos que iban a surgir. Sí, ha sido una experiencia muy enriquecedora.



"Ahora mismo hemos creado toda una base con esto de los conciertos, sobre todo a nivel promocional. Nos hemos dado a la tarea de hacer publicaciones semanales y diarias para promocionarlos. Incluso ponemos videos de los artistas hablando de sus presentaciones. Los conciertos online se han convertido en todo un espectáculo y un suceso cultural para la página de Streaming Cuba".

- ¿Principales satisfacciones?



"A nivel personal nos ha ayudado mucho porque nos ha dado un motivo también para seguir trabajando, para seguir enfocándonos en hacer mejores cosas. Y de alguna manera ha ayudado a que ese mensaje que inicialmente en el 2016 queríamos llevar como que se afiance y también se multiplique.



"Gracias a la legitimidad que nos ha dado el Ministerio de Cultura al utilizar nuestra plataforma para la transmisión de estos conciertos, también ha contribuido a que se aúnen fuerzas. Esta página empezó sola y ahora estamos enlazados con la mayoría de las páginas de instituciones culturales y de centros culturales en la Isla, alrededor de 130.



"Una vez que comienza una transmisión, se conectan todas ellas y comparten todo lo que se emite. Pero más que todo, se ha demostrado la importancia precisamente de esa unión y el valor de utilizar las redes sociales para llevar ese mensaje de esperanza y aliento que tanto el mundo necesita".