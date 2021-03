Estamos Contigo: Una heroína en tiempos de crear (+ Fotos)

Este miércoles 24 de marzo se cumple el primer aniversario de los imprescindibles conciertos online Estamos Contigo. Por eso, desde la ACN proponemos una serie de entrevistas exclusivas con sus creadores: realizadores, instituciones, y claro está, artistas.



Es el caso de Mildrey Ruiz, destacada fotógrafa, diseñadora gráfica y realizadora audiovisual con un músico dentro y ojos atentos a la mejor composición y encuadre, la más enigmática luz, y encantadora de movimientos humanos.



Apreciada por no pocos intérpretes e instrumentistas del país por registrar la memoria histórica de sus actuaciones, la intrépida creadora accedió a contar sus aventuras como codirectora de La Rueda Producciones.



Sus amigos me dijeron que era ella la heroína de los conciertos Estamos Contigo, y, además, por raro que parezca, chofer insigne en tiempo de pandemia, donde los recursos no sobran y hay que explotar al máximo las potencialidades con un grupo reducidísimo de personas.



- El equipo ha sido muy exitoso, pero cómo ha sido la experiencia. ¿Josué García y tú siempre están de acuerdo?



"¿Josué y yo siempre de acuerdo? ¡Qué va! Y eso es lo que nos hace ser creativos y crecernos. Somos muy buenos amigos. Para mí es más que familia. Y nos respetamos mucho como profesionales. Por eso nos escuchamos mutuamente. Nos criticamos, nos ayudamos con las ideas locas que se le ocurre al uno o al otro. En fin, dinámica loca, pero funcional".



- ¿Han sentido temor en esta época tan difícil donde a la pandemia se sumó el compromiso de prácticamente un programa diario?



"Nos cuidamos mucho entre todos, al igual que a los músicos con los que interactuamos. Somos un equipo muy reducido. Y por suerte también somos amigos. Nos ayudamos los unos a los otros con lo que haga falta. Y cuidarnos al máximo con todo este problema del virus es fundamental".



- Tienes una experiencia anterior, tanto desde el visor de la cámara como frente a la computadora, editando. ¿Cómo te han fortalecido o enriquecido los Estamos Contigo?



"Imagínate, respecto a la experiencia, yo estudié piano cuando niña. Más como hobby y cultura general que como carrera. Pero eso me ha ayudado mucho para poder hacer materiales audiovisuales relacionados con la música. Yo amo lo que hago. Y me la paso escuchando música de todas partes y viendo conciertos.



"Eso ayuda. Te da algo de vista y arte para saber cómo se filma mejor cada instrumento, cómo van los cortes, o qué priorizar en cada momento de la música. Igual ayuda tener en el equipo a camarógrafos y técnicos que disfrutan la música y tienen oído y sensibilidad musical. Además, la tecnología se me da fácil, por suerte; aunque es crucial tener buenos componentes de software y hardware".



- Cómo se consigue la empatía con artistas tan diferentes y con niveles de exigencia tan diversos.



"Llevo un buen tiempo viviendo rodeada de artistas de distintas manifestaciones, prácticamente desde que me gradué en la Universidad de La Habana en la especialidad de Ciencias de la Computación. Una ventaja: muchos de los que a veces filmamos son amigos o hemos trabajado alguna vez anterior.



"Y sobre todo con mucho respeto. Intento plasmar su arte y su música a través de las cámaras lo mejor posible. No olvidemos que todos los que han estado en el programa también se han arriesgado para llevar su arte al pueblo por medio de la TV y de internet. Creo que hemos tenido suerte porque todo ha ido fluyendo súper bien hasta ahora".



- Cuando muchos estaban en aislamiento, tú estabas rodeada de personas amigas. Aun así, ¿te has sentido sola este último año?



"La verdad es que no he tenido mucho tiempo para sentirme sola. He estado tan enfocada en todo lo que hemos hecho, ya que la exigencia de un programa diario es complicada. Súmale que tengo los mejores amigos del mundo. Cualquier problema que pudiera tener, cualquier cosa, siempre me podía virar para alguno de ellos y sé que podía –y puedo- contar con ellos. A veces la familia que uno crea por el camino es más real que la biológica".



- Cómo es el mecanismo para que el Canal Clave tenga los conciertos oportunamente.



"El canal clave se ha portado genial. Yo les envío los programas semanalmente. Ha habido veces que se han tenido que enviar diariamente. O sea, ellos recibían el mismo día el programa que se iba a transmitir horas después. Eso fue sobre todo al principio, cuando todo se iba creando y haciéndose sobre la marcha.



"Sin el Canal Clave, Estamos Contigo hubiera sido imposible. Ellos nos han ayudado con cada problema que podíamos haber tenido, incluso con cambios de última hora. En fin, ya te imaginarás porque tú también trabajas en la televisión".



- Parece ser que los conciertos online seguirán en el tiempo, o sea, no se pueden desmontar las rutinas productivas con La Rueda Producciones. Pero hasta este punto, ¿quisieras agradecer a alguien?



"¿Agradecer? Uff, claro. Primero a Josué y Rochy por ser ellos. A nuestro súper team de La Rueda Films que se ha convertido en mi familia en estos tiempos tan difíciles. A Carlitos (Carlos Ricardo Ávila) y La Rueda Producciones que nos siguen en todas las locuras y son las mejores personas del mundo.



"A Osmani López Castro e Indira Fajardo, del Instituto Cubano de la Música, que siempre están presentes y ayudándonos para que todo salga bien. A todos los músicos que han estado y confiado en nosotros… si hacemos una lista se nos quedaría un infinito afuera. Es mejor que lo dejemos así: Gracias a todos los que han creído en nosotros".