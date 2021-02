Los animales como los humanos, ¿también sueñan?

La mujer no corría, o volaba, sus pies casi no tocaban la tierra por aquel camino sinuoso y cubierto a ambos lados por una espesa vegetación. Un rápido giro de su cabeza y comprueba que el perseguidor, cuchillo en mano, está mucho más próximo, ya se le viene encima cuando de pronto alguien la salva: el despertar.



Quién al menos alguna vez en la vida no ha tenido una pesadilla horrible como esta y después la olvida en escasos minutos, y es que soñar es una actividad del cerebro humano que permite reproducir inconscientemente determinadas situaciones, que de manera instintiva, no podrían realizarse.



De hecho, los científicos afirman que las personas pasan más de seis años de sus vidas soñando, pero podrán los animales experimentar sueños?.



Es una interrogante que se hacen muchos e incluso, ya desde fecha tan lejana como el año 343 a.C., Aristóteles declaró en su tratado Historia de los animales, que buena parte de ellos parecían soñar.



Publicaciones digitales afirman, que si bien entonces no poseían las herramientas necesarias para probarlo, pasado el tiempo muchos le dan la razón, pues algunos estudiosos del tema y propietarios de mascotas, aseguran haber observado a perros y gatos, agitarse y moverse en el descanso, como si estuvieran escenificando su propio sueño.



Se dice que la mayor parte de los mamíferos experimentan la fase MOR –movimiento ocular rápido- del sueño, etapa en la cual aparecen con mayor frecuencia e intensidad las ensoñaciones, lo que apunta a que ellos también participan de esas experiencias.



Investigadores han realizado estudios con ratas mientras descubrían un laberinto y después apreciar la actividad de las mismas neuronas, entregados a los brazos de Morfeo, y encontraron que los patrones de actividad eran los mismos como si dormidos recorrieran el laberinto.



Tras la realización de experimentos, científicos de la Universidad de Columbia Británica, aseguran que los perros atraviesan las mismas etapas del sueño que los humanos, pero con mayor rapidez.



En promedio, sueñan a los 20 minutos de haber dormido, en tanto las razas grandes suelen hacerlo por más tiempo, mientras que los perros pequeños tienen sueños más rápidos y frecuentes, afirman.



Y como la actividad cerebral puede ser tan curiosa como complicada, después de conocer las investigaciones de expertos, lo invito, parafraseando a Taladrid, a que saque Usted sus propias conclusiones.