Israel Rojas aprendió el arte de apuntar hacia los objetivos comunes

En plena celebración del vigésimo aniversario de Buena fe y luego de presentar a teatro lleno su décima producción discográfica, Israel Rojas Fiel y Yoel Martínez tuvieron que hacer una pausa, aunque sus creaciones siguen siendo parte de la banda sonora de los cubanos.

El track número dos de Carnal, Valientes, se convirtió en el himno de la solidaridad de los médicos cubanos. Por eso, vísperas de su cumpleaños 48 este siete de febrero, conversamos con Israel sobre asuntos que le motivan, conmueven y movilizan.

—Carnal es el disco de éxitos inmediatamente anteriores a la pandemia, como Patakí de Libertad y Música Vital. ¿Iba a ser Valientes uno de los sencillos en el esquema de promoción?

"No pensamos que se fuera a convertir en un canto de muchos, en una canción pertinente para un momento difícil. Cuando lanzamos el disco en el Karl Marx fue muy grato para nosotros. Incluso ya teníamos armado el 2020 con giras nacionales e internacionales en Europa, Canadá y Latinoamérica.

"Todo pintaba muy bien. Pero llegó la pandemia. Valientes no iba a ser un single. Entre los cuatro o cinco temas que tirarían del disco, este no era uno de ellos. No tengo ni idea de quién lo utilizó en los medios de comunicación por primera vez. Un buen día empecé a ver en las redes sociales cómo la gente le dedicaba Valientes a los médicos. Así fue."

—Y luego llegaron los Live, o sea, las transmisiones en directo de los conciertos.

"Cuando comenzó el tema de los conciertos online fuimos de los primeros grupos que se sumaron a la convocatoria del Instituto Cubano de la Música. Casualmente estaba la primera brigada que fue a Italia, y me llamó el doctor que estaba al frente de los médicos.

"Fue muy conmovedor porque cantamos la canción y ellos nos dijeron que Valientes era una de sus canciones de bandera. Yo creo que el tema trascendió por muchas razones. Incluso, algunas de ellas extra artísticas."

—A qué te refieres con extra artísticas.

"Últimamente estamos en el ojo de los huracanes comunicacionales, una puja ideológica y política que se desata en la biodiversidad cubana que no necesariamente son artísticas, pero que terminan siendo influyentes en cómo te percibe el público, te guste o no.

"A la altura de mis años de trabajo y de edad, hay cosas que uno las aprende a valorar desde una perspectiva menos ingenua. Quien piense que se va a dedicar a hacer arte en Cuba y la política no lo va a alcanzar, comete un error. Y será imposible quedar bien con todo el mundo. Entonces mejor quedar bien con tu conciencia, acorde a tus convicciones.

"Por otra parte, quien inicia una relación de trabajo en colectivo, grupo o empresa, debe prepararse para lidiar con la ley de la unidad y lucha de contrarios. Discrepancias, desencuentros, o sea, aciertos y desaciertos. Entonces he aprendido el arte de convivir y negociar, pero entendiendo que son los objetivos comunes hacia los que hay que apuntar. Que nadie crea que nuestra carrera ha estado exenta de accidentes. Cada día llegan nuevos retos."

—Más cuando se trata de un gremio comercial y competitivo, ¿no?

"La música popular depende en gran medida de la percepción del público. En el atletismo es ganador el que llega primero; pero en la gimnasia artística, es por apreciación. Y cuando tienes siete atletas, que todos hacen bien la rutina, llega un momento en que quien termina decidiendo los ganadores es un grupo de jueces, especialistas en la materia. Seres humanos al fin, no siempre son justos.

"Entonces, en el arte pasa igual. Nada ni nadie te puede garantizar el éxito. Esas cosas son parte de este negocio y hay que aceptarlo como es. Nadie las gana todas. Y hay que trabajar muy duro sabiendo que solo el 20 por ciento de todo esfuerzo será provechoso."

— ¿Por eso ustedes han balanceado temas muy comerciales con otros más reflexivos?

"Hay una parte de nuestra obra que se ha hecho dentro de la perspectiva del concierto en vivo, del show divertido y diverso. Y otra que ha tenido un marcado carácter conceptual. Esas canciones por las que queremos ser recordados, las que definen un ideario, una filosofía de vida.

"He buscado un equilibro. Por muy compleja que sea la temática, si podemos abordarla diáfanamente, por qué la vamos a hacer difícil. Aunque a veces la complejidad de la temática, es un reto en sí mismo.

Eso lleva estudio. En el mundo que estamos viviendo hoy, donde cualquier cosa que tú digas puede ser googleada por otra persona instantáneamente, componer puede ser intimidante. También un desafío hermoso. Así nos hemos enfocado, y así seguirá siendo."

—Y qué me dices de la relación éxito-prosperidad.

"Una de las corrientes que se han intentado imponer sobre nosotros, me recuerda mucho lo que se decía de los exponentes de La Nueva Trova en los años 90. Trataron de imponer la tesis de que ya no cantaban lo que pasaba en el pueblo; porque ya no vivían como el pueblo. Es igual hoy con nosotros, y hay gente que, por ignorancia, les sigue el juego.

Esa es una tesis estúpida. Nosotros nos desenvolvemos bajo la ley de la oferta y la demanda.

"En Cuba los artistas más exitosos económicamente no somos los que hacemos canción de autor. Hay géneros mucho más rentables. En el caso de Buena fe, además, se trata de un colectivo creativo, una cooperativa. Es imposible la enajenación social. Tenemos que lidiar con las mismas cosas, los mismos precios, los problemas y dificultades. Y si no, pues serán tus padres, tus hermanos, o tus hijos.

"Obviamente, si llevas muchos años con una carrera sostenida, las canciones toman vuelo por sí solas, llegan los conciertos y se logra cierta comodidad, fruto del trabajo demostrado. No hay vergüenza en ello. No es nada exclusivo, ni excepcional (pues hay sectores muchos más venturosos económicamente que la música). Además, aquí nada es eterno. Tienes que trabajar durísimo. El principal adversario de una agrupación musical, son los aciertos del pasado. Y en este negocio, sin novedad no hay éxito posible.

— ¿Carnal está vivo todavía o hay algo nuevo en materia musical?

"Lamentablemente no hemos podido tocarlo en vivo como quisiéramos. Está vivo temporalmente hasta que empecemos a armar lo que será la nueva producción. Por lo pronto, queremos cumplir el ciclo de promoción del disco Carnal.

"El día ocho de febrero se lanza en nuestras plataformas digitales el videoclip de Quién soy yo, dirigido por Claudia Hernández y Ariam Valdés, que ya hicieron con nosotros Patakí de Libertad. Es un video que se hizo en medio de la COVID-19 entre septiembre y octubre. Ojalá que a la gente le resulte interesante."

—Tu cumpleaños 48 lleva una felicitación de la ACN, y una última reflexión. Incluso, algún deseo.

"Quisiera que toda esta tragedia de la COVID termine pronto. Estoy agradecido de las instituciones culturales cubanas que están teniendo una política de protección de los músicos. Es cierto que no cubre todas las necesidades, pero es una ayuda importante. Porque sabemos el momento tan tenso que está pasando el país económicamente, y el sector artístico es de los últimos que se recuperará.

"Además, quiero mandarles un abrazo a los cubanos y, en especial a los guantanameros, a quienes les golpea fuerte la pandemia. Un abrazo a todo nuestro público. Gracias a ti y a ACN por la oportunidad."

