El rostro de los días: Una novedosa propuesta

La telenovela cubana El rostro de los días cumplió con creces el propósito del equipo de realización de resaltar los valores de la familia, la amistad y el amor dentro del hogar, y la unidad para solucionar cualquier problema que se presente.



Devenida una de las más esperadas ofertas de la pequeña pantalla, al afianzarse sobre todo en los últimos capítulos en el gusto popular, el dramatizado cubano, con dirección general de Nohemí Cartaya, alcanzó uno de los mayores índices de teleaudiencia de los últimos tiempos.



Matrimonios infértiles, embarazos no deseados, relaciones de pareja, madres solteras y maltratos son tratados en El rostro de los días, que hizo arder la hoguera en los últimos capítulos con la violación de Lía.



La violación, tema tabú en la sociedad cubana, destapó, tanto en la calle como en las redes sociales, un sinfín de reflexiones que denotan una preocupación que va más allá del disfrute de un producto artístico.



El rostro de los días tuvo, entre otros aciertos, el cuidadoso guión a cuatro manos de Ángel Luis Martínez Rodríguez y Serguei Svoboda. De una finura fuera de serie, algo que reclama la pequeña pantalla y que no siempre se logra, el guión se crece en la escena de la violación de Lía para, alejado de la morbosidad, advertir de un asunto a tener muy en cuenta.



Con un ritmo fluido, buena música y hermosas vistas de La Habana, en ocasiones muy recurrentes, El rostro de los días caló hondo en los hogares cubanos llevando un mensaje de importantes asuntos que atañen a la sociedad cubana.



Conflictos sobre la maternidad, como el reencuentro de Aurora y Mariana, destacan con acierto en la novela que no deja a un lado valores como la fidelidad, la adopción, la amistad y las relaciones familiares. Un interesante variopinto de asuntos ocupó el entramado de El rostro de los días.



El actor Roberto Espinosa, intérprete de René en El rostro de los días, autor de la violación de Lía, comentó que espera que el dolor que ocasiona su personaje en la telenovela sirva para que la familia se ame más, a partir de una verdadera comunicación.



Espinosa y la joven Liliana Sosa, la Lía de la telenovela, han mostrado su excelente calidad interpretativa. En ese sentido resaltan Tamara Morales, Yasmín Gómez y Erdwin Fernández, así como Luisa María Jiménez en calidad de actriz invitada y Daisy Granados, en una actuación especial.



Otros actores consagrados que reiteraron su versatilidad son Fernando Hechavarría, Yasmín Gómez, Nancy González, Ulik Anello, Rubén Breña, Lezvi Samper y Obelia Blanco, que comparten la escena con Niu Ventura, Yía Caamaño, Roxana Broche, Denys Ramos y Alicia Hechavarría, algunos de los rostros jóvenes de la novela.



Todos ellos han brindado lo mejor de su talento con vistas a ofrecer un producto de calidad artística, que aunque perfectible, constituye un avance en cuanto a la puesta en pantalla de la telenovela del patio, que parece augurar un despegue más promisorio.