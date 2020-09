Deporte de la lucha, con un cierre 2020 exigente y retos importantes

A pesar de los estragos causados en el planeta por la COVID-19, la lucha tendrá un cierre de 2020 bastante exigente y con retos competitivos muy importantes, incluido el Campeonato Mundial de la categoría absoluta con escenario en Belgrado, Serbia, del 12 al 20 de diciembre.



Unido a ese certamen universal, los juveniles también tendrán acción en una lid mundialista, que igualmente acogerá Serbia en el último mes del año; mientras la cita del orbe para menores de 23 años en Tampere, Finlandia, en noviembre, ya no tendrá acción al ser suspendida en días recientes.



No obstante, en los dos eventos internacionales que todavía siguen en el calendario habrá presencia de los gladiadores cubanos, de ahí que desde ya deben aprovechar cada minuto de la preparación en aras de llegar en la mejor forma deportiva a competencias de tanto rigor y nivel cualitativo.



Entonces, con la mirada puesta en esos torneos y en el campeonato nacional, los luchadores que integran la preselección del país se encuentran desde inicios de este mes en bases de entrenamientos en tres provincias, debido a que La Habana retornó a la fase de transmisión autóctona limitada de la pandemia.



Camagüey, que acoge a los representantes del estilo grecorromano; Ciego de Ávila que recibe a las exponentes de la lucha libre femenina y Sancti Spíritus que sirve de anfitrión a los atletas de la misma modalidad, pero entre los hombres, son los territorios escogidos para reanudar la practicas.



Así lo confirmó recientemente Luis de la Portilla, comisionado nacional de ese deporte, quien señaló que han aprovechado las primeras semanas enfocándose en la preparación física y en la realización de ejercicios aeróbicos.



Y es que después de cinco meses sin trabajar de manera colectiva a causa de la epidemia, toca ahora recuperar el tiempo perdido para asumir el primer test competitivo, que será el certamen nacional a celebrarse del ocho al 18 de noviembre en Santiago de Cuba.



Según de la Portilla, en esta ocasión no habrá competencia entre provincias, sino que se enfrentarán los gladiadores de mayor calidad por cada territorio y los integrantes de la preselección cubana.



Agregó que en esa lid la acción se concentrará en las seis divisiones olímpicas, tanto en la rama femenina del estilo libre, como en la masculina en ambas modalidades, es decir libre y grecorromana.



También aseguró que subirán al colchón las principales figuras del país, excepto el tricampeón olímpico y cinco veces monarca del orbe, Mijaín López, quien no luchará por estrategia del colectivo técnico.



Destacó igualmente que con el objetivo de proteger a los atletas, se darán en esa justa dos kilogramos de tolerancia en el momento del pesaje.



Relacionado con otros temas, resaltó que Cuba ya tiene garantizados 12 boletos a los Juegos Olímpicos de Tokio, en Japón, 10 de ellos conseguidos en el preolímpico de lucha con sede en Ottawa, Canadá, en marzo último.



A su vez recordó que en el estilo grecorromano la isla asistirá con equipo completo de seis luchadores, incluido Mijaín López, quien irá en busca de su cuarto título en citas estivales.



Mencionó, además, que en el año 2021, del 30 de marzo al tres de abril, en Sofía, Bulgaria, se efectuará el último evento clasificatorio universal de cara a la cita nipona.



Consideramos -dijo- que en esa competencia hay posibilidades reales de obtener tres cupos más por intermedio de Milaymis de la Caridad Marín, entre las féminas, así como Reineris Andreu y Yurieski Torreblanca entre los varones, todos en la modalidad libre, señaló.



A modo de recordatorio, con anterioridad al preolímpico en Ottawa, la nación caribeña había asegurado dos plazas en los 67 y 130 kilogramos de la especialidad clásica, gracias a las medallas de oro y plata de Ismael Borrero y Oscar Pino, en ese orden, en el Campeonato Mundial organizado por Kazajistán en 2019.



Es válido aclarar que si bien Pino obtuvo la clasificación entre los grequistas, en ese peso representará a Cuba Mijaín López, todo una leyenda de ese deporte en el mundo y que buscará hacer historia convirtiéndose en el único luchador del planeta con cuatro metales dorados bajo los cinco aros.



No obstante, todavía falta para ese momento tan esperado por Mijaín y todo un pueblo que seguirá su desempeño; ahora la prioridad es recuperar el ritmo en los entrenamientos para encarar con éxito los retos inmediatos, todos de mucha exigencia y calidad.