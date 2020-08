De las entrañas de Lucía Íñiguez nació una Revolución el 4 de agosto de 1839

Holguín, 4 ago (ACN) Un día como hoy, hace 181 años nació del vientre de la patriota Lucía Íñiguez Landín, en la antigua calle San Diego la ciudad de Holguín, Calixto García, quien se convirtió en héroe invicto de esta oriental provincia y sobresale en la historiografía cubana como el General de las Tres Guerras.

De las esencias más profundas de “Cía”, como también era nombrada la madre, Cuba recibió a uno de los héroes más gloriosos de las gestas independentistas, el Mayor General Calixto García Íñiguez, patriota de las tres contiendas más importantes contra el coloniaje español en el siglo XIX.

Aunque en la historia nacional Calixto es conocido por múltiples anécdotas y pasajes, su figura está estrechamente vinculada a la vida independentista de su madre y de la isla.

Una mujer que supo apenas nacido, cuál era el destino del hijo, un camino que conducía a la manigua insurrecta, donde la rendición no entraba en sus presupuestos personales.

Basta recordar la histórica frase de la heroína cuando Calixto cae prisionero y uno de los militares españoles le comunica la noticia y ella responde que no, ese no era su hijo, él no caería prisionero vivo, y cuando seguidamente le dicen que este ha intentado suicidarse, entonces Lucía replica que sí, que ese sí era su hijo, muerto antes que rendido.

Doña Lucía no ripostó ante los rumores de que Calixto se encontraba dentro de los planes para un levantamiento armado y que estaba precisamente frente de una partida insurrecta.

No se asombró cuando escuchó relinchos desesperados, voces que clamaban ¡al combate!, fusiles maltrechos y machetes bien afilados en el octubre cespedista de 1868 cuando su hijo se lanzó a la manigua a defender la Patria.

Lucía, la mujer incautada y hecha prisionera en La Habana por ser fiel a los principios de la Patria amada, desterrada de Holguín y alejada de los bélicos acontecimientos del Oriente de Cuba, la madre desesperada ante los peligros de Calixto en Madrid, siempre confió en los ideales del hijo que, por sobre todas las cosas, le guardaba a Cuba el corazón leal.

Aunque es indescriptible su reacción cuando le anunciaron la muerte del vástago indómito, cualquier cubano puede imaginarse el sufrimiento que cavó hondo en la madre mambisa.

Con seguridad se conoce que, con rabia y dolor, pidió que solo los cubanos dieran digo enterramiento a Calixto, un sepelio mambí para el General de las Tres Guerras en su tierra natal, como debía ser, pero fue hasta más de ocho décadas después, el 11 de diciembre de 1980, que el deseo de la madre y de los holguineros se vio finalmente realizado.

Hoy los restos de Calixto García Íñiguez descansan, junto a los de su amadísima madre, en su natal Holguín, en el Mausoleo que se le erigió en la Plaza de la Revolución que lleva su nombre y que recuerda el legado de su amor infinito a la Patria y sus principios independentistas a toda prueba.