En tiempos de coronavirus no cesan investigaciones sobre envejecimiento poblacional

Unos 15 proyectos relacionados con la COVID-19, entre estos una propuesta de intervención en rehabilitación a adultos mayores en hogares de ancianos, y ejercicios para personas con fragilidad internadas en instituciones sociales ha desarrollado, como parte del enfrentamiento a la pandemia, el Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud (Cited).



Al decir de la Máster en Gerontología Social y en Educación Médica, Edith N. Álvarez Pérez, jefa del Departamento de Investigación y Docencia de esa institución habanera, dan seguimiento a la evaluación de la eficacia y seguridad de un nuevo esquema posológico de Biomodulina T® para la prevención de infecciones como el propio virus, en adultos mayores en Cuba, lo cual está en fase de estudio confirmatorio.



Aplicada en el país desde 1994, la Biomodulina inicialmente se utilizó en enfermedades de origen inmunológico como la artritis reumatoide y otras afines y concomitantes, acotó.



Ese medicamento incrementa la defensa innata, y por el decursar de los años o la presencia de enfermedades que alteran estos mecanismos, se usa para mejorar las defensas, aclaró la especialista.



Instituciones sociales como hogares de ancianos, centros médicos psicopedagógicos y psiquiátricos de larga estadía de todo el archipiélago emplean el producto en las personas mayores, independientemente de las medidas sanitarias que tienen una importancia esencial, sentenció Álvarez Pérez.



Otras investigaciones del CITED relacionadas con el cuidado a ese grupo etario en tiempos de COVID-19 son las del sistema de protección social y sanitaria resilientes en los municipios de La Habana, el diagnóstico de la Enfermedad Renal Crónica oculta en casos de infectados, y la atención a ese segmento poblacional en entidades sociales ante el nuevo coronavirus.



28 años por un envejecimiento activo y satisfactorio



Estudios sobre Salud Mental y Comportamiento, Sociología del Envejecimiento, Longevidad y Esperanza de Vida, Geriatría Clínica y Funcionalidad y Desempeño Físico, Discapacidad y dependencia; Farmacología, Formación de Recursos Humanos, Enfermedades Crónicas no Trasmisibles, Salud Ambiental, Calidad asistencial, Biología del envejecimiento y Enfermería gerontogeriátrica constituyen temas de seguimiento por esa institución.



La Máster Álvarez Pérez explica que el centro, de referencia nacional en Gerontología y Geriatría, lidera, además, el Programa Nacional de Investigaciones en Envejecimiento y el Consejo Académico Rector de la especialidad.



Entre los principales logros que en el campo de las investigaciones exhibe- desde su fundación hace 28 años por el Comandante en Jefe Fidel Castro el siete de mayo de 1992-, la entrevistada menciona el incremento del conocimiento sobre las características del senescente cubano.



Cómo alcanzar no solo un envejecimiento satisfactorio, sino también activo, posible gracias al nivel cultural alcanzado por la población, y diagnosticar precozmente y detener el deterioro cognitivo que afecta a ese grupo etario, también resultan avales de la institución, aseguró.



En coordinación con otros centros de investigaciones de la capital y de carácter internacional, el CITED trabaja a su vez en la aplicación de procederes novedosos en las enfermedades de origen vascular.



Destacan entre las acciones para enfrentar el envejecimiento en Cuba la labor de los Equipos Básicos de Salud y todos los programas a nivel comunitario, la intersectorialdad, la participación de la sociedad civil y la de los Organismos de la Administración Central del Estado.



Desde que comenzó a funcionar el servicio de Desempeño físico del anciano, el primero de octubre de 2019, en ocasión del Día Internacional de las Personas de Edad, se labora allí en numerosos proyectos de investigación, y aunque aún no hay resultados preliminares, sin dudas serán buenos para la comunidad científica y ese segmento poblacional, auguró la fuente.



Esta unidad, primera de su tipo en la Isla y una de las pocas existentes en América Latina y el Caribe, permite evaluar la capacidad funcional, a partir de variables como la velocidad de la marcha y fuerza muscular.



También fortalece el diagnóstico y rehabilitación de las personas mayores con disminución en su capacidad funcional y potencia el desarrollo de las indagaciones en áreas clave del envejecimiento y en la formación de recursos humanos competentes.



Según datos del Anuario Nacional de Estadísticas del MINSAP Cuba cuenta con más de dos millones 300 mil personas mayores, de una población de 11 millones 201 mil 549 habitantes, que representa el 20.6 por ciento y de ese grupo el 17.5 por ciento sobrepasa los 80 años y son centenarios dos mil 570, mil más que en 2008, ilustró Álvarez Pérez.



En la capital los municipios más envejecidos son Plaza de la Revolución, Playa y 10 de Octubre, refirió la Jefa del Departamento Investigación y Docencia.



El CITED también asume un papel rector en la formación y preparación de los recursos humanos de la Antilla Mayor y otros países, con un alto nivel de calificación en el campo de la Gerontología y Geriatría, de este último existen 52 servicios hospitalarios, así como especialistas de esa rama en todos los municipios.



Entre los desafíos de la institución se incluyen preparar a la sociedad para garantizar la participación activa en la toma de decisiones, promover la creación de grupos intergeneracionales con el fin de aprovechar los conocimientos y experiencia de los adultos mayores, y promover salud no solo en el envejecimiento sino desde la preconcepción y el nacimiento.



Introducir, desarrollar, validar y generalizar altas tecnologías clínico-quirúrgicas, diagnósticas y terapéuticas en Gerontología y Geriatría; y monitorear el proceso de envejecimiento en la población cubana, sus proyecciones y necesidades, son otros retos en aras de extender la vida humana de una forma activa, productiva y feliz.