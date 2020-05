El Gabo y sus dos grandes metas en medio de la COVID-19

Por el título, muchos se preguntarán: ¿qué relación tiene el escritor, guionista, editor y periodista colombiano y Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez (Aracata, 6 de marzo de 1927-Ciudad de México, 17 de abril de 2014), alias El Gabo, en medio de la COVID-19?



El protagonista de este breve trabajo periodístico es Gabriel Pérez López, más conocido por sus amigos y familiares como El Gabo, un estudiante interno de 23 años de la Facultad de Estomatología de la Universidad de Ciencias Médicas y Preclínicas Victoria de Girón, de La Habana.



Por estos días y desde hace ya unos cuantos, está concentrado en una nueva función, la pesquisa que -como otros tantos educandos de las ciencias médicas- realiza en la lucha contra el coronavirus SARS-CoV-2.



Pero como buen alumno de quinto año y futuro estomatólogo, también tiene muy presente la prueba estatal, por lo que no deja de prepararse para este examen, principalmente en la tarde o noche, en casa, ya que las indagaciones diarias en la comunidad las acomete en la mañana en Siboney, en el municipio capitalino de Playa, donde reside en el Reparto Flores.



Sus vecinos le vemos partir todos los días con su bata blanca de estudiante y su inseparable nasobuco, lo saludamos y responde como siempre, con mucho respeto, inculcado desde pequeño por sus padres, Jesús y Olguita.



En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias (ACN), relata que "cuando nos encontrábamos en plena preparación profesional para la recta final de la carrera, dígase la prueba estatal, fuimos llamados a aportar nuestro pequeño esfuerzo en esta batalla contra la pandemia.



"Nos explicaron las razones y no hubo otra respuesta que la afirmativa, conscientes de la importancia de esta labor, un eslabón fundamental de la larga cadena en el combate contra la COVID-19, ya que así podemos lograr la detección temprana de los síntomas".



Señala que después de recorrer todos los hogares asignados –no pocos-, preguntar, conversar y recordar la relevancia de cumplir con lo orientado, informa a sus superiores del resultado y retorna a su hogar, donde inmediatamente se baña y cambia de ropa para proteger a su familia, y por qué no, también a los vecinos más cercanos.



Pero no olvida el examen estatal y expresa que, a pesar de esta modificación en la vida como estudiante, mantiene la autopreparación académica, a la cual dedica varias horas al día, además de a los ejercicios físicos.



Destaca que pese al conocimiento sobre las grandes posibilidades de contagio a las que estamos expuestos diariamente, por encima de todo prima el interés de proteger a la población.



Finalmente, El Gabo asegura con orgullo que esta nueva tarea ha sido una gratificante experiencia que ha enriquecido los valores como futuro profesional de la salud en Cuba, con la seguridad de que si cumplimos lo orientado, venceremos a la COVID-19.