Primero de Mayo con los valientes de hoy (+Fotos)

Son tiempos difíciles para Cuba a causa de una pandemia que se empeña por arrebatar vidas en el mundo. Numerosos son los esfuerzos por garantizar la vitalidad de los servicios en medio de un contexto tan complejo, porque se trata del bienestar de 11 millones de personas que desde diversos escenarios luchan por enfrentar la COVID- 19.



Y constituyen los trabajadores los principales artífices de alternativas e iniciativas que en todos los municipios permiten sortear los obstáculos actuales y crecerse a la altura de un pueblo incapaz de darse por vencido.



El esfuerzo de cada uno se materializa en estos días en la producción y venta de alimentos; desinfección de locales, espacios públicos y vehículos; atención a los pacientes positivos, a sus contactos y a los sospechosos; traslado del personal de varios sectores imprescindibles; quehacer reporteril en los medios de comunicación; y en muchas otras tantas esferas.



Porque en los hombres y mujeres de hoy recae la responsabilidad de echar a andar un país acostumbrado a sobreponerse a las adversidades, por muy insuperables que parezcan a los ojos de la mayoría; los encargados de reconstruir la Isla con el empuje de siempre, cuando todo pase.



Cada trabajador tiene ahora la misión de cuidarse y cuidar a su familia, compañeros de labores y vecinos. Y aunque algunos no pudieron quedarse en casa este Primero de Mayo debido a sus funciones, otros sí lo hicieron y celebran con el entusiasmo de cada año el Día Internacional de los Trabajadores.





Devenidos plazas, los hogares atestiguan la creatividad del proletariado cubano, engalanados con los elementos que distinguen a los obreros de un sistema social justo y democrático, en el cual cada trabajador cuenta con garantías laborales.



No son pocas las iniciativas que se tejen en Internet y convocan a compartir en las redes sociales las experiencias de un día en el cual no participamos en el tradicional desfile, y muchos no estamos junto a nuestros colegas para festejar; pero sí agradecemos la dicha de contar con una Revolución erigida con todos y para el bien de todos.



Una jornada en la que también debiera realizarse una mirada a los logros y retos de cada actividad, en pos de mejoras traducidas en la satisfacción de las demandas de la economía nacional y de la población.





A dos décadas de aquel primero de mayo en el que el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz enunció el más acabado concepto de Revolución, con ese sentido del momento histórico que nos llama a cambiar todo lo que debe ser cambiado, actualmente los trabajadores cubanos desafían una poderosa fuerza dentro y fuera del ámbito nacional, conscientes de lo que representan el altruismo, la solidaridad y el heroísmo.



Y como en otras ocasiones, este año el primer bloque de nuestro desfile hogareño está encabezado por cada uno de los valientes de hoy, esos que en disímiles líneas de combate luchan contra la COVID- 19 por la salud de todo un pueblo.