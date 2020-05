El mejor homenaje al Concepto de Revolución de Fidel

El primero de mayo de 2000 el fuerte sol del eterno verano cubano acompañaba el tradicional desfile por el Día Internacional de los Trabajadores en la Plaza de la Revolución de La Habana, que se celebraba en un particular contexto de la historia de la nación cubana y que sirvió de escenario para el trascendental discurso del Comandante en Jefe Fidel Castro en el cual hizo público su concepto de Revolución.



Era el primer año del que parecía ser el “siglo americano” por la consolidación de Estados Unidos como única potencia hegemónica en el mundo por su fuerza económica, financiera, política, militar y tecnológica que emergió victoriosa de la Guerra Fría después de la desintegración de la Unión Soviética y el campo socialista a inicios de la anterior década.



Cuba no tardó en sufrir los primeros embates de esa gigantesca ofensiva reaccionaria con el feroz bloqueo económico, comercial y financiero que se completó con las leyes estadounidenses Torricelli y Helms Burton, dirigidas oportunistamente a aprovechar que el país había perdido más de la mitad de su comercio internacional, realizado con la URSS y el campo socialista, y había quedado prácticamente solo frente a las costas del imperio más poderoso de la historia.



Pero el archipiélago resistió sin bajar las banderas del socialismo y para el 2000 había salido de los peores años de la crisis y en América Latina se reconfiguraban nuevos procesos progresistas, iniciados con la llegada a la presidencia de Venezuela del joven ex teniente coronel Hugo Chávez Frías, líder de la Revolución Bolivariana.



Pocos meses antes se iniciaba la Batalla de Ideas librada por el pueblo cubano y fuerzas solidarias en todo el mundo por el regreso del niño Elián González, secuestrado de manera injusta y arbitraria por lejanos parientes en los Estados Unidos, a lo que se sumó el encarcelamiento de los Cinco Héroes Cubanos en prisiones estadounidenses por defender al país de las agresiones terroristas de la mafia cubano americana.



El Comandante en Jefe encabezó como siempre la resistencia del pueblo y la estrategia que condujo a la victoria en esas difíciles circunstancias, y definió magistralmente ese primero de mayo del 2000 el concepto de Revolución.



Para Fidel "Revolución es sentido del momento histórico; es cambiar todo lo que debe ser cambiado; es igualdad y libertad plenas; es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos; es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos; es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional; es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio”(…)



También reafirmó los valores que deben acompañar a los revolucionarios en su vida diaria como el “desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo” y “no mentir jamás ni violar principios éticos.”



Definió que el espíritu de resistencia debe mantenerse en las más difíciles circunstancias para “desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional” y la forma de lucha debe ser “guiada con audacia, inteligencia y realismo; es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas.”



Y reafirmó que “Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo."



Este primero de Mayo no habrá la tradicional marcha y concentración en la histórica Plaza de la Revolución, en su lugar se recordará a Fidel como mejor lo hubiera querido, cumpliendo su legado, haciendo frente a la pandemia provocada por el nuevo coronavirus, al librar las actuales generaciones de cubanos la más importante batalla por la vida, por su país, y llevando al mundo la solidaridad y principios de humanidad representados por el ejército de Batas Blancas que salvan.