¡Qué gente, caballeros, pero qué gente!

Atónita me dejó la foto. Y sin palabras. En tropel volvieron luego y se agolparon en mi garganta, pugnando para salir disparadas como balas. Cuánto deseé estar a esa hora en esa calle, o que esto fuera un video en pausa, y poder darle play y entrar en la pantalla, como en las películas, para cantarle las cuarenta a ese... ¿cómo llamarlo?

Es que, por más que intento hallar una razón, una explicación, una disculpa, no las hay. La imagen lo prueba. Que el niño vaya en su velocípedo indica que nada de urgente tuvo la salida. El hombre fue a buscar, comprar o a “resolver” algo -que carga en la jaba- y se llevó al pequeño con él. Así de simple.

Hablamos de la paternidad responsable y esto contradice, no solo lo último, sino hasta lo primero, porque no hay padre -al menos uno de verdad, un padre bueno- que no quiera lo mejor para sus hijos y no esté dispuesto a afrontarlo, sacrificarlo y darlo todo, TODO, por la salud, el bienestar y la felicidad de sus hijos.

¿Y qué vemos en la foto? El hombre lleva nasobuco, o algo parecido, pero, ¿y el niño? ¿Cómo ese adulto pensó en protegerse a sí mismo y buscó los medios para hacerlo, y no reparó en el riesgo mortal en que coloca a esa criatura indefensa? ¿O será que para él ninguno de los dos corre peligro y, solo se puso el tapaboca para evitar ser parado, requerido, multado?

¿Estará loco? Porque, de verlo algún policía, algo de eso, o todo, le habría pasado. Y si en verdad cree que todo está bien, que no hay de qué preocuparse, debe ser que acaba de llegar de Marte u otro planeta y todavía no sabe de la pandemia que azota al suyo de Norte a Sur y de Este a Oeste, en cualquier latitud.

Un mes que tal parece una eternidad se cumple este sábado. Fue el 11 de marzo de 2020 que el SARS-CoV-2 dijo “¡Aquí estoy!” y entró en Cuba, nuestra casa.

Información completa, oportuna, trasparente y perfectamente comprensible para cualquier público, no ha faltado un solo día, como tampoco las opiniones y recomendaciones de los expertos, el análisis de la situación nacional, regional y mundial, la orientación sobre cómo protegerse y proteger a los demás, qué hacer y a quién acudir ante el más leve síntoma.

Nos llegan a todas horas y por todas las vías. Ese hombre, por ejemplo, recibe a diario en su móvil más de un mensaje enviado por las autoridades sanitarias. Ni él ni nadie puede decir a estas alturas que no conoce, que no entiende, que no escuchó bien, que no se ha enterado.

La indisciplina social; el quebrantamiento de las más elementales normas cívicas, la pérdida de valores éticos, la impunidad, el desorden, la indolencia, el irrespeto a las leyes, a cuantos nos rodean y a nosotros mismos: contra todo esto y muchísimo más venimos batallando desde hace rato, pero en la hora actual no hay lugar para la tolerancia ni, como expresó el Primer Ministro, Manuel Marrero, para las medias tintas.

Esto es una guerra, tanto más difícil porque el agresor no se deja ver, pero está ahí, listo para saltar sobre nosotros al menor chance, que es el que no debemos darle. Estamos en guerra, sí, y quienes colaboren con el enemigo -que es lo que están haciendo los que, como el hombre de la foto, actúan de manera irresponsable- han de atenerse a las consecuencias, las que sean.

Y es como dice el Presidente Díaz-Canel. No podemos dejarle todo a la Policía, que no puede estar a la vez en todas partes. Ningún ciudadano puede hacerse a un costado ante semejantes desatinos. Nos asisten la razón y el derecho y tenemos que actuar, ahora.