No hace falta tanto espacio

Me pide agua y cuando regreso ya no me sorprende encontrármelo en la silla, frente a la computadora, es una de sus estrategias para levantarme y ponerse a insertar, por lo general, números entre las palabras de mi nota en construcción.

Tengo una casa pequeña, y un niño pequeño con energía muy grande que aprovecha mi corto viaje a la cocina para aportar a mi trabajo y no sabe que escribo de siembras, Etecsa, libros…y también de él, sobre nosotros, nuestros días bajo techo para evitar el virus con corona que enrarece las horas, porque mamá permanece en casa pero no por vacaciones.

Sé que está feliz porque estoy más, pero noto su energía acumulada, la ansiedad, contengo sus impulsos de salir al patio del vecino transitado por quienes acuden a reparar sus bicicletas, donde diariamente jugábamos al fútbol o las escondidas.

Me pide el segundo vaso de agua y como con el primero toma dos buches, después se entretiene vertiendo el líquido de uno en otro hasta que lo derrama, y salta para el plato que le puse cerca, y funciona mi estrategia para redactar un poco en lo que se come la crema entre las galleticas de chocolate.

Y se acaban las galletas, y Diago Román agarra un libro al revés, y sonríe como si todo estuviera en el sitio indicado, y me pide los que no alcanza, hace un camino en el suelo y quiere saltar sobre ellos, le explico que hay que cuidarlos porque son para aprender, me mira atento, gira y levanta un poco la sábana de la cama y quiere que yo la sostenga para lanzar por la pendiente improvisada el carrito rojo que perdió una rueda anoche.

Tal vez un caramelo me permita terminar el último párrafo, pero hay que lavarse las manos, y le digo que es importante, igual que ponerse la máscara de pirata que no he logrado amarrarle todavía para que se acostumbre, por si es necesario usarla en algún momento.

Le gusta la palabra pirata pero no le agrada el nasobuco, no sabe que salva, y también le gusta que demorará la cita para recortarle el pelo, siempre tengo que abrazarlo para que se quede quieto, y llenarme de pelos con él, para que el barbero haga su trabajo; lo debe extrañar el barbero.

No me ha dicho que tiene hambre, pero funciona el caramelo picadito en partes para evitar un susto, y va a comerlo a la cocina, pero se queda en silencio; mejor ruido que silencio, porque la tranquilidad puede indicar que subió a la mesa o echó un juguete por el desagüe de la lavadora.

¡Es que está de ingeniero!, hace una torre con el plato y los vasos plásticos y me da tiempo a enviar la información por el “telémono”, como llama al teléfono celular; y se da cuenta de que lo pongo en la mesita donde alcanza buena cobertura, entonces termina su obra y se pone de pie para comenzar la carrera.

En el estrecho pasillo de uno por cinco metros gritamos gol como en un estadio lleno, ahí jugaremos todos los días hasta que no haya que salir con máscaras de piratas; y reiremos como en el amplio jardín, porque para ser felices no hace falta tanto espacio, solo nos hacemos falta.