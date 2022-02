Carlos Bustos: Hay que apasionarse y amar todo lo que uno hace y tiene

Desde la distancia, el joven actor cubano Carlos Busto, quien interpreta a Yankiel en la serie en transmisión Calendario, aceptó comunicarse con la Agencia Cubana de Noticias.

Busto figura entre los rostros más versátiles de la televisión cubana y goza de la preferencia del público al ser partícipe de reconocidas producciones como la telenovela Entrega, la serie Zoológico y el filme Inocencia, por sólo citar.

Le puede intereras: Calendario: Nueva serie juvenil retrata un año de comprensión y magisterio

- ¿Cuándo surge tu inclinación hacia la actuación?

La actuación fue la última de mis opciones, primero quise ser músico y luego bailarín. Hice varias pruebas, pero todos mis intentos se frustraron. Entonces, estando en la secundaria un amigo me habló de una escuela de Arte, donde se estudiaba teatro y empecé a indagar. Esto fue cuatro meses antes de hacer las pruebas para la Escuela Profesional de Arte (EPA) Samuel Feijóo de Santa Clara, donde me aceptaron y comenzó mi formación como actor.

Esa fue la etapa de estudiante que más disfruté. Mis compañeros de aula eran maravillosos, y experimentamos juntos la sensación extraordinaria de interpretar personajes. Crecimos y nos formamos como actores y seres humanos a la vez. Son años que guardo en mi memoria con mucho cariño. Aprovecho para agradecer a todos los maestros que me impartieron clases en aquellos momentos.

- ¿Cómo fueron tus primeros pasos?

Mi familia y yo teníamos muy claro que lo mío era el ¨artistaje¨. Desde muy pequeño me subían en la mesa del comedor para que cantara y bailara. Imitaba a Bárbaro Marín en los Zafiros cuando se tiraba al piso rogándole a ¨Ofelia¨ que volviera con él, y así.

Participé en un grupo de teatro infantil de Santa Clara cuando tenía como diez años, ¨Alánimo¨ es su nombre. Ahí estuve como tres años y fue donde interpreté mis primeros personajes como aficionado y también cantaba como solista en algunos espectáculos.

- ¿Dejas tu natal Santa Clara precisamente para venir a estudiar actuación a La Habana?

Efectivamente, graduándome de la EPA Samuel Feijóo me presenté al Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana, en la especialidad de Actuación, y tuve la suerte de que me dieran una plaza, es por esa razón que me voy a La Habana en el 2011.

- De todos los medios en que has incursionado: teatro, televisión y cine, ¿cuál ha sido tu mayor escuela?

Sin lugar a dudas el teatro. Tienes mucho tiempo para crear, para probar todo lo que se te ocurra, y en esa repetición de los ensayos y luego de las funciones tienes oportunidades de entender y aprender. Sin hablar de la sensación de actuar ante un público que es mágica, lo que sucede en una función no se volverá a repetir, aunque vuelvas a hacer el mismo espectáculo nunca una función será igual a la otra.

Debo decir que igual disfruto muchísimo hacer cine y televisión. Me gusta todo lo que hago, pero si hablamos de escuela, creo que todos los actores coincidimos con que es el teatro.

- ¿Cómo llegas a formar parte del elenco de Inocencia y cuánto aportó la preparación de tu personaje al actor que eres hoy?

Yo había trabajado en varios proyectos con la actriz Yaremis Pérez, quien fue la directora de casting de la película. Recuerdo que estábamos filmando una serie como dos años antes de concretarse el rodaje de Inocencia, cuando ella me habló del guión de la “peli”, y me dijo que si todo salía bien y se aprobaba el presupuesto yo interpretaría en el cine a uno de los estudiantes de medicina.

Esa película me ha traído muchas alegrías y fue un reto enorme para mí como actor. Me hizo estudiar y prepararme mucho, hoy me siento muy orgulloso de formar parte de Inocencia, y agradezco cada día la gran oportunidad que me entregaron con el personaje de Alonso Álvarez de la Campa.



- ¿Cuánto hay de Alonso Álvarez de la Campa en ti (personaje interpretado en el filme Inocencia)?

Mucho, lamentablemente no hay tantas referencias de estos jóvenes, salvo cartas y algunos libros acerca de ellos. Por tanto, teníamos la tarea de darles rostros y personalidad.

En mi caso, para hacerlo partí de mí mismo, de mis maneras, de mis sentimientos, lo que haría yo en esa circunstancia terrible. Me presté para él, no quería usar técnicas o artilugios ya que me parecía una historia demasiado visceral como para eso. Ya el contexto histórico y el suceso en sí, nos iban a diferenciar. Además, compartimos algo en común, tanto para Alonso en la película como para mí en la vida, nuestras madres ocupan un papel fundamental.

- ¿Crees que la preparación para la serie Zoológico ha influido en el papel que actualmente interpretas en la televisión cubana?

No tienen mucho en común esos personajes, pero de una forma u otra sí. Cada papel me prepara un poco para el próximo personaje que voy a interpretar.

- ¿Cómo recibes la propuesta para participar en la serie Calendario?

Adoro las series juveniles, yo me enteré de que se estaba cocinando ¨ Calendario” y sabía que no estaba en edad para representar a un chico de secundaria básica. De todas formas, me encargué de que Magda González, la directora de la serie, supiera de mi gran interés de formar parte de su elenco, además de que hacía mucho tiempo que estábamos por trabajar, y no habíamos podido coincidir. Fue así que me ofrecieron el personaje de Yankiel, que me encantó desde la primera vez que lo leí y automáticamente dije que sí.

- Poniéndote en la posición de tu personaje, ¿a qué crees que se deban las diferencias de personalidades entre tú y tu hermana en la serie si a pesar de las adversidades y el pasado que ella enfrenta, logró salir adelante siendo ejemplo para sus alumnos y quienes la rodean?

Es un problema de intereses y de personalidades. Tenemos claro que nadie es igual a nadie, ni siquiera dos gemelos lo son, por más que vengan juntos desde el vientre de su madre. Es cierto que Amalia ha tenido otro tipo de información y el personaje de Marta, su maestra la ha guiado y gracias también a ella se ha convertido en la persona que es ahora. Yankiel es un muchacho práctico y hasta elemental en muchos aspectos, ha perdido a su madre y su padre no ha sabido cómo educarlo, y lo consciente en todo.

- ¿Podemos esperar sorpresas de tu personaje en Calendario?

Ufff de eso va el personaje, de lo que sorprende. Hasta ahora solo se ha presentado, luego es que viene lo bueno.

- ¿A quiénes consideras tus principales paradigmas dentro de la actuación cubana?

Son muchos, pero si debo mencionar a uno diría Mario Balmaseda, me identifico muchísimo con él, lo estudio y lo admiro.

- ¿Cuál sería tu mayor reto como actor?

Que al final de mi carrera haya estado conforme con lo que logré, dejar algo grabado por lo que me recuerden. Que me recuerden. Tengo mucho camino por delante, hay mucho trabajo que hacer.

- ¿Te encuentras trabajando en algún proyecto?

Ahora mismo en Madrid estoy estudiando Interpretación para medios audiovisuales en una escuela que se llama Central de Cine. Estoy feliz con lo que está pasando y con todo lo que estoy aprendiendo

- ¿Cómo te ves de aquí a cinco años?

Prefiero no decirlo para que se me dé, jajaja

- En conmemoración al 14 de febrero, ¿qué mensaje de amor y superación le darías a los jóvenes cubanos?

¡Pues que amen!

Por sobre todas las cosas, hay que apasionarse y amar todo lo que uno hace y tiene. Con esto me refiero a tu pareja, tu mascota, tu familia, tu trabajo, tus logros y lo que estás por lograr.

Que no dejen de soñar, y desear cosas, y que luchen por ellas.

Ya sé que todo el mundo lo dice, pero si todo el mundo lo dice… es porque es verdad.

Muchas gracias por la oportunidad de comunicarme con ustedes y gracias por leerme. Un saludo.