Reproducción asistida: un derecho para todos

Cuando el 26 de septiembre de 2022 se contaron las últimas boletas electorales, el triunfo de la opción SÍ abrió el camino para la entrada en vigor del nuevo Código de las Familias y, como un pequeño sismo, le removió el piso a muchísima gente: inició complejos cambios de mentalidad, saldó viejas deudas históricas, esbozó distintas concepciones acerca de las familias cubanas, ofreció amplias posibilidades a un sector de la población que hasta entonces no podía realizarse a plenitud…

En pocas semanas comenzamos a vivir en una sociedad mucho más libre, tolerante, inclusiva y justa. Y, a despecho del machismo y el fundamentalismo religioso, nada de indecente, inmoral o apocalíptico ha ocurrido por ello en los últimos meses. Eso sí: hoy es un poco menos difícil formar una familia. Bien lo sabe la doctora Marvely Isaac Rodríguez, coordinadora general del Programa de Reproducción Asistida en Ciego de Ávila.

A partir de la aprobación de la nueva ley, el Ministerio de Salud Pública modificó regulaciones internas y dio acceso a las técnicas de reproducción asistida a las parejas homoafectivas y a las personas que aspiran a ser padres o madres solteros, un servicio que hasta entonces solo estaba disponible para las parejas heterosexuales.

Con solo el deseo de vivir la paternidad y con la información facilitada por el Centro Provincial de Reproducción Asistida y sus consultas municipales, el paciente puede hacer su solicitud y comenzar a realizarse los exámenes médicos que requiere el proceso, explicó Isaac Rodríguez en entrevista con la Agencia Cubana de Noticias.

Luego de los cambios impulsados por el Código de las Familias, ¿vienen muchas parejas homoafectivas?

"No tantas como quisiéramos. Informamos continuamente a la población sobre las nuevas opciones que existen, pero todavía falta mucha divulgación. Aún las personas no están al tanto y quizá haya quien no nos busca, por un problema de desconocimiento o de prejuicios.

"Hace pocos meses recibimos a la primera pareja homoafectiva, compuesta por dos mujeres, que solicitó ingresar al programa. Con ellas todo ha fluido muy bien.

Vinieron con su donante masculino, se les explicó cómo era el proceso, estuvieron de acuerdo y dieron su consentimiento ante el notario para someterse a la técnica. Ya definieron quién de ellas será la madre biológica del niño, y tanto ésta como su donante de gameto masculino se realizan los análisis clínicos necesarios.

"También comenzamos a trabajar con una mujer que no tiene pareja y desea ser madre soltera.

Esa también es una nueva posibilidad que tiene la población: no es necesario estar en una relación para acceder a las técnicas de reproducción asistida. Nosotros también acompañamos a quienes pretendan conformar una familia monoparental».

¿Qué debe hacer una pareja homoafectiva o una persona sola que quiera tener un hijo?

"Pueden venir cualquier jueves al Centro Provincial de Reproducción Asistida, anexo al Hospital Provincial Dr. Antonio Luaces Iraola, en Ciego de Ávila. Aquí los recibiremos con profesionalidad, les daremos toda la información que necesiten y los conduciremos por este proceso».

El tema de los vientres solidarios suscitó mucha polémica antes del referendo de septiembre de 2022. ¿Ya han tenido solicitantes de esta opción?

"Sí, hemos recibido varias solicitudes por parte de parejas heterosexuales, aunque obviamente el proceso aplica de igual forma a las homoafectivas o a personas solteras. Estas son analizadas por un equipo multidisciplinario, en el que no solo participan especialistas médicos sino también profesionales que asesoran desde el aspecto legal, pues la solicitud de un vientre solidario tiene que examinarse con mucho cuidado. La persona que prestará su vientre debe reunir ciertos requisitos desde el punto de vista psíquico y social.

"Resulta importante que los pacientes que acudan a esta técnica vengan a nuestro centro con quien será su vientre solidario. Además, vale aclarar que la mujer que presta su vientre para la gestación del bebé no puede ser, también, la donante del óvulo. Por ejemplo, en una relación heterosexual, o en una relación homosexual entre dos hombres, es necesario que encuentren a una mujer que asuma como vientre solidario y a otra que done el óvulo».

¿Por qué no puede ser una misma?

"Porque legalmente sería la madre de ese bebé. También se establece, cuando hay un vientre solidario, aparte del consentimiento notarial, una autorización judicial. Debe quedar claro que esa persona se brinda como vientre solidario, pero legalmente no posee ninguna potestad sobre el bebé que va a nacer».

¿Y si la mujer que sirve como vientre solidario luego quiere conservar el bebé?

"No puede. En el momento de comenzar la técnica reproductiva, pierde cualquier derecho sobre el futuro del infante por llegar. Al realizarse la inseminación, ya no se puede revocar el consentimiento notarial, por eso uno debe estar bien seguro sobre el paso que dará. Mientras no se haya comenzado la técnica, usted puede arrepentirse: luego no.

"En este sentido, hemos creado alianzas con notarios y fiscales, para que nos ayuden y asesoren en estas cuestiones. Durante el proceso contamos con su guía y ayuda para garantizar que todo se realice conforme a lo establecido en la ley».

¿Qué más les queda por hacer?

"Es importante que se comuniquen estas nuevas posibilidades. Nos interesa mucho llegar hasta aquellos individuos con nexos homoafectivos, pues existe bastante desconocimiento acerca de qué es una técnica de reproducción asistida, cómo se hace, quién puede acceder. Hoy puede beneficiarse cualquier persona. Con el nuevo Código de las Familias, es mucho más sencillo conseguir ese hijo tan deseado".